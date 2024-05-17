KOÇ: Duygularınızda geçici bir karamsarlık söz konusu. Yollarla ilgili beklentilerinizin size kazandıracağı sürprize hazırlıklı olmalısınız.

Bugün, kararlarınızda istemediğiniz değişimler olabilir. Önlemlerinizi şimdiden almalısınız.

BOĞA: İşinizle ilgili sorumluluklarınız konusunda aşırı titiz davranıyorsunuz. Hata yapmaktan çekiniyor ve düşünceleriniz toparlamak konusunda sorunlar yaşamak istemiyorsunuz. Hırslı yapınız ve sezgisel bağlarınız daha da güçlenebilir.

İKİZLER: Ortaklıklar konusunda fazla cesur davranmamalı ve işinizi belli bir ölçüde götürmelisiniz.

Yeni başlangıçlar yapmak için gerekli enerjiye sahip olmanıza rağmen araştırmacı yönünüz bazı girişimlerinizi yavaşlatacaktır.

YENGEÇ: Duygular ve istekler arasında farklı bir değişim söz konusu. Gizli inatçılığınızı kullanmak için uygun bir gün değil. Size uygun aktivitelerin bulunduğu ortamlarda doğal yapınızı korursanız çekiciliğiniz etkili olacak.

ASLAN: Duygularınızda sabit davrandığınız zaman çevrenizle ilgili olaylara çekimser davranıyorsunuz.

Yollarla ilgili kazançlar gündeme gelebilir.

Kuşkucu yönlerinizi törpülemeli ve çevrenize dikkatlice şans vermenin tam zamanı.

BAŞAK: Karşılıklı ilişkilerinizde geleneksel davranmaktan hoşlanmadığınız bir gün. İstekleriniz ve yaşamınızla ilgili bazı sorunlarla tek başına mücadele vermek zorunda kalabilirsiniz. İnatçılığınız yüzünden kaybetmeye adaysınız.

TERAZİ: Yakın çevrenizle ilgili paylaşımlarınızın pozitif geliştiği zaman enerjinizin daha da yükseldiğini hissediyorsunuz. Bugün bir çok kombinasyon işlerin sizi yoracağını bile bile bir çok işe soyunacaksınız. Aktif bir döneminiz.

AKREP: Bugün maddi konularda çok hızlı hareket ediyorsunuz. Düşünmeden yaptığınız hareketlerin sonucu sizi üzmesin. Girişimci yapınız ve yenilikler ilginizi çekmesine rağmen çevresel koşullarda daha cesaretli davranacaksınız.

YAY: Olayların arkasında farklı nedenler ararken bulunduğunuz noktadan çok uzaklaşıyorsunuz.

Duygusal takıntılarınız sizi zorlamanın ötesinde yanlış kararlar almanıza neden oluyor. Bazı görüşmeleriniz olumlu sonuç verecek.

OĞLAK: Maddi konularda kendinizi güvenli hissetmek için yaptığınız her türlü çalışma karşılıksız kalmayacak.

Yapacağınız her türlü çalışmalarınızda özgürce hareket etmek istiyorsunuz. Diş ve kemik kontrollerinizi ihmal etmeyin.

KOVA: Zihinsel olarak bulunduğunuz ortamdan çok farklı yerlerde olduğunuz için sizi tenkit edenleri sayısı bir hayli fazla. Bugün özel arkadaşlarınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacak ve durum değerlendirmesi yapacaksınız.

BALIK: Maddi konumlarının size yeni bir çalışma alanına yönelmenize neden olacak. Bugün sevdiklerinizle sohbetler yapabilir ve aranızda birlik ve beraberliği güçlendirebilirsiniz. Çevresel paylaşımlarınız mükemmel gelişiyor.