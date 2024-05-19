KOÇ: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz.
Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.
Randevularınızı ertelememelisiniz.
BOĞA: Güneş burcunuzda ilerlerken, düşündüğünüz konuları pratiğe dökerek, isteklerinizi yeniden gündeme getireceksiniz. Siz kalıcı başarılardan yanasınız ve çalışkan, disiplinli belli bir potansiyeli olan kişileri seviyorsunuz.
İKİZLER: Duygularınızı yoğun yaşadığınız bir dönem.
Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız.
Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanarak, yeni düşünceler farklı fikirler gündemde olacak.
YENGEÇ: Duygusal davranmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyorsunuz. Arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacak, tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda kendinizi rahat hissedeceksiniz.
ASLAN: İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin
BAŞAK: Çalışma arkadaşlarınızın özgün, fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.
Düşünce sınırlarınız genişleyecek.
TERAZİ: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacağı bir gün yaşayacaksınız.
AKREP: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Bugün, hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle birlikte çalışmak sizi dinlendiriyor.
YAY: Her olayın arkasında farklı bir yorum aramanız, konulara değişik bir düşünce tarzıyla yaklaşmanızdan ileri geliyor. Planlarınıza, hiç kimseyi karıştırmak istemiyorsunuz. Yatırımlar konusunda istediğiniz başarıyı sağlıyorsunuz.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.
Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.
KOVA: Özgürlük duygularınızın belirgin olmasına rağmen, alışkanlıklarınızdan da vazgeçemiyorsunuz.
Bugün güç birliği içinde olduğunuz arkadaşlarınızla birlikte, organize çalışmalar içinde bulunacaksınız. Kendinizi denetlemeyin.
BALIK: Kariyerinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.
Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacağınız bir gün. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmalısınız.