KOÇ: Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek.

Kişilerin olması motivasyon gücünüzü arttırıyor.

Maddi konuların gündem kazanmasıyla hırslarınızı para kazanmaya yönlendireceksiniz.

İnatçı yönlerinizle dikkat çekeceksiniz.

BOĞA: Güçlü mantığınız her şeyi çok çabuk çözdüğü için hiç kimsenin size karışmasına izin vermiyorsunuz.

İşinizle ilgili ilginç gelişmelerin olduğu bir gündesiniz. Bugün özellikle kişisel olaylarınıza daha temkinli yaklaşmalısınız.

İKİZLER: İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz.

Yeni görüşmeleriniz olacak. İnatçı yönlerinizi ortaya koymadan önce karşınızdaki kişiyi tartmaya çalışıyor olmanız sizi özel kılıyor.

YENGEÇ: İşinizle ilgili yeni gelişmeleri takip ederek daha olumlu sonuçlara gideceksiniz. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, görüşlerinizi sadece size performans kazandıracak kişilerden ve ödüllerden yanasınız.

ASLAN: Bugün tepki vermemek için direnebilirsiniz.

İnatçı tavırlarla yaklaştığınız her olay size sıkıcı bir şekilde geri gelecektir. Sadece kendinize güvenmekle hata ediyorsunuz. Çevrenizle işbirliği içine olmanız gerekecektir.

BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde başarınızla övünebilirsiniz fakat enerjinizi mesleki anlamda kullanamıyorsunuz.

Size gelecek tekliflerin duygusal yönlerinden çok yaratıcılık bölümüyle ilgilenseniz başarınız daha da artacaktır.

TERAZİ: Gücünüzün farkındasınız ve duygularınızdaki derinliği hiç kimseyle kıyaslamak istemiyorsunuz.

Bazı arkadaşlarınızın size getireceği teklifleri düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Bugün daha fazla güvene ihtiyacınız olacak.

AKREP: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat sevdiklerinizin sizinle aynı düşünce içinde olmamaları sıkılmanıza neden olacaktır.

YAY: Kavrama yeteneğiniz mükemmel. Zihinsel aktivitenizin yüksek oluşu sizi tatminsiz yapabilir. İş çevrenizde ilginç fikirler üreterek işinizle ilgili gerekli ayrıntıları kısa sürede tamamlamalı ve yeni projeler geliştirmelisiniz.

OĞLAK: İçsel olarak yapmak istediğiniz ve size manevi dinginlik sağlayacak bazı konular günlük işlerinizde aksaklıklar yaratabilir. Hedeflerinize ulaşmak için gerekli güce sahipsiniz. Bugün aile ile ilgili olaylara odaklanacaksınız.

KOVA: Kişisel çekiciliğiniz ve karizmanız her zaman olduğundan daha güçlü. Topumda önemli işlerin altına imzalar atacak uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz.

Bugün aktiviteleriniz önem kazanacak.

BALIK: İnatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. Neptün içsel düşünceler içinde bocalamanıza neden oluyor. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.