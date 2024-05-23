KOÇ: Bugün kendinize güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla dikkat çekmeyi başaracak ve çevrenizi etkileyeceksiniz.

Duygusal ilişkileriniz, özgürce davranışlarınız yüzünden her an tehlikeye girebilir.

BOĞA: Duygu derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. güçlü sezgileriniz sayesinde yaşamın gizemliliğini araştırıyorsunuz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

İKİZLER: İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz.

Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak.

Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

YENGEÇ: Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz fakat bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Patik zekanız sayesinde düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak.

ASLAN: İçsel enerjinizin çok yüksek. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve büyük keyif alıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yükleneceksiniz. Değişimlere hazır olun.

BAŞAK: Para kazanmayı seviyor size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. Bugün ruhsal anlamda sezgileriniz oldukça çok yüksek.

Koşullarınızı yeniden yapılandırmak isteyebilirsiniz Dinginlik savaşları veriyorsunuz.

TERAZİ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden çevrenizdeki bir çok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz.

Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

AKREP: Karşıt evinizdeki Merkür'ün konumu gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz.

Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden sonuçları beklemenizde yarar var.

YAY: Dostluk duygularınızın sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için özgün davranabilirsiniz.

Çevresel ilişkilerinizde etkilemek istediğiniz kişileri kendinize çekiyorsunuz.

OĞLAK: Aklınıza güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeleri göz ardı etmelisiniz. Bugün çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz

KOVA: İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz.

BALIK: İdeallerinizi gerçekleştirmek için gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek zorundasınız. Yapılması gereken ihmal edilmiş işleriniz gündemde.