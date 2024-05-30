KOÇ: Sosyal hayatınızda etkin bir durumdasınız.

Bulunduğunuz ortamlarda birçok gözlerin üstünüze çevrilmesine neden olacak. Özgüveninizin yüksek olduğu bir gün ve yakın dostlarınız sayesinde hak ettiğiniz yerlere geleceksiniz.

BOĞA: Ailenizin istekleri, her zamankinden çok daha fazla ön planda olacak. Aile büyüklerinizi ziyaret edecek ve yaşlı akrabalarınıza yardım edeceksiniz. Sorumluluk bilinci içinde babanızla ilgili aktiviteleriniz önem kazanacak.

İKİZLER: Kapasitenizin üstünde talepleriniz olacak.

Sizden beklenmeyen bir performans ortaya koyuyorsunuz. Zamanlama konusunda dikkatli hareket etmelisiniz. Bugün kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz.

YENGEÇ: Eskiye ve ailenize bağlılığınız tartışılmaz.

Bugün maddesel sorunlarınız sevdiklerinizin önüne geçebilir. Yaşamı sorgulayabilir ve geleceğinizle ilgili kaygılarınızı gündeme getirebilirsiniz.

Duygularınız sizi sinirli yapıyor.

ASLAN: Sevginizi göstermekte cimri davranıyor, sevdiklerinize karşı kıskanç ve izleyicisiniz. Bu çelişkiyi üzerinizden atmalısınız. Ketum günlerinizden birini yaşıyorsunuz. Derin düşünmenin size fazla bir yararı yok. Unutmayın.

BAŞAK: Partnerinizin duyguları çok önemli olmasına rağmen çevresel koşullarınızı da gözden geçirmeden edemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın duygusal sorunlarından etkilenebileceğinizi gösteriyor. Temkinli davranın.

TERAZİ: Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir.

Sorumluluk duygusuna çok fazla sahipsiniz.

AKREP: Anlaşılmadığınızı zannederek arkadaşlarınızın kalbini kırabilirsiniz. Geçmişinizle ilgili yaşadığınız olayların etkisinde kaldığınız zaman daha çok karamsarlaşabiliyorsunuz.

Bugün, yalnız kalma ihtiyacı içindesiniz.

YAY: Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Zor olanı seçmek sizin sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.

OĞLAK: Meslek yaşantınızla ilgili çalışmaların karşılığını görmek konusunda, tereddütleriniz olmasın.

Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız.

Bugünlerde düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor.

KOVA: Partnerinize olan tutkularınız sizi farklı bir şekilde yönlendirebilir. Sosyal yaşam önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek öncülüğünü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız.

BALIK: Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz. Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir dönem. Arkadaşlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız.

Zihinsel enerjinizin önemli günlerinizden biri.