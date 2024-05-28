KOÇ: Gücünüzün üzerinde verim sergileyeceğiniz bir gün. Duygularınızı ortaya koyabileceğiniz bir iş imkanı sizi bekliyor. Çevrenizle güçlü bir duygu alışverişi içindesiniz. Kendinizi somut bir şekilde ortaya koymanın zamanı.

BOĞA: Çevrenizle her zamankinden farklı bir iletişim içindesiniz. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz. İnandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz.

Planlarınızı aktif bir şekilde uygulayacaksınız.

İKİZLER: Bugün bulunduğunuz alanlarda kabınıza sığmıyorsunuz. Birçok aktivitelerin içinde olacaksınız.

Hızlı düşünüp acele karar vermeniz gerekebilir. Güçlü ve güzel bir gün içindesiniz.

Hesap vermek zorunda değilsiniz.

YENGEÇ: Partnerinizin duygularına değer vermeli ve olayları onun açısından değerlendirmelisiniz.

Kişisel çekim gücünüzü çevreniz üzerinde deneyebilir ve istediğiniz başarıyı sağlayabilirsiniz.

Evinizle ilgili değişim yapabilirsiniz.

ASLAN: Endişeli bir ruh hali içinde olduğunuzu farkındasınız.

Olayları fazla derin algıladığınız için değerinizin anlaşılmaması sizi kırabiliyor.

Sezgilerinizin yüksek olması bazılarını rahatsız edecek. Yaşam heyecanlarınız artıyor.

BAŞAK: Paylaşma duygunuzun yoğun olduğu günlerde yanlış ilişkilere girebilirsiniz. Aşkta da doğru zamanı beklemelisiniz. Sosyal ilişkilerinizde arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacağınız bir gün.

TERAZİ: Yoğun çalışma temponuzu sayesinde birçok başarı size gelecektir. İdeallerinizden emin olarak ilerliyorsunuz. Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere yakın tavırlar içinde olmalısınız.

AKREP: İş birliğini seviyor olmanız çevrenizin çoğalmasına neden oluyor. Kişisel enerjinizi sosyal ilişkilerinizle çok güzel odaklaşıyor, başarıya kolay bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde.

YAY: Aklınız karışık ve her alanda iddialısınız.

Duygusal yönleriniz atakta. Sürekli değişimler içindesiniz. Partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz. Arkadaşlık bağlarınızı daha da ön plana çıkaracaksınız.

OĞLAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalışmak istemenize rağmen şartlar gelişmeyebilir. Hevesinizin çabuk geçmesi her işinizi yarım bırakmanıza sebep oluyor. Bugün sizi oldukça şaşırtan durumlar söz konusu olacak.

KOVA: Kendi doğrularına inandığınız konularda iş başarınızı ikiye katlıyorsunuz. Bugün iyi hissetmek için kendinize pozitif düşünceler empoze etmeye çalışacaksınız. Hiç kimseye taviz vermiyor ve isteklerinizde diretiyorsunuz.

BALIK: Olaylara mantıklı bir yorum getirerek örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz.

Çoğu zaman kafanız karışıyor sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz.