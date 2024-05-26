KOÇ: İş yaşantınızda yanlış yönlendirilebilirsiniz.

Bildiğinizden şaşamamalı ve doğrularınızı savunmalısınız. Tepkiler sizi ilgilendirmesin.

Refleksleriniz güçlü. Dizlerinizle başınız dertte.

Acele hareket etmemelisiniz.

BOĞA: İş yaşantınızda inatçı yapınızı bilenler size yeni bir şey kabul ettiremiyorlar. Çevrenize şans vermeyi denemelisiniz. Farklı olaylar gündeme geliyor. Sevdiğiniz kişi ne söylese haklı. İlişkinizde fazla inatçısınız.

İKİZLER: İşinizde yeni atılımlar yapmak için fazla aceleci davranıyorsunuz. Olayları gelecek zamana bırakmalısınız. Engelleriniz kalkıyor. Dün ile bugün arasındaki farkı artık daha iyi anlayabiliyorsunuz.

Önünüz açık.

YENGEÇ: Karışık işler size göre değil unutmayın.

Bugün disiplinli olmalısınız. Sabırlı yapınız sayesinde, iş yaşantınızdaki engeller ortadan kalkıyor. Kendinizi ispat etmeye çalışırken, özellikle dikkatli davranmalısınız.

ASLAN: İlişkinizde yaşadığınız sorunlar karşılıklı iletişimi kaybetmenizden kaynaklanıyor. Bugün her şeyi konuşmayı denemelisiniz. Sindirim sisteminizin doğru çalışması için aşırı yemek yemekten vazgeçmelisiniz.

BAŞAK: Olağan işlerden sıkıldığınız için denememiş işleri tercih ediyorsunuz. Bugün sizin için fırsatlar günü olabilir. Akıllı davranmalısınız.

Egemen ruhunuz, aşk ilişkinizi yanlış etkiliyor.

Sevdiğinizi üzüyor.

TERAZİ: İşlerinizi yolunda gitmesi sizi şımartabilir ve hata yapabilirsiniz. Başarınızı perçinlemek istiyorsunuz. Aşk ilişkinizde ifade zorluğu yaşayabilir ve karşı taraf yanlış anlayabilir.

Kendinizi sorgulamalısınız.

AKREP: Bugün oldukça verimli bir gününüz. Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Sadece alınganlıktan vazgeçmelisiniz. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kırmak istemiyorsanız sözlerinize dikkat etmelisiniz.

YAY: Bugün daha pratik düşünmeye ihtiyacınız var. Elinizdeki konuların hızlı bitmesi gerekiyor.

Detayları atlamalısınız. Sevdiğiniz kişi ile aynı dili kullanmıyorsunuz. O daha farklı bir yaklaşım bekliyor.

OĞLAK: İş yaşantınız sizi tatmin etmeyince başarı grafiğiniz düşüyor. Yaptığınız işlerin bir öncesinden daha iyi olmasını istiyorsunuz.. Bugün duygularınızda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yüzünden, aranız açılabilir.

KOVA: Ortaklıklarda yaşadığınız sorunlar yüzünden her an neşeniz kaçabilir. Sevdiklerinizin desteği her zaman sizinle unutmayın ve aldırmamayı öğrenin. Aşk ilişkilerinizde problemlere tahammülünüz yok.

BALIK: İşbirliği içinde olduğunuz kişilerle çelişkiler yaşamanız iş motivasyonunuzu bozuyor.

Anlayışlı ve özverili davranmayı öğrenmelisiniz.

Artık kendi hatalarınızı anlayarak olgunlaşıyorsunuz.