KOÇ: Sabah saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmaktır..

BOĞA: Bugün inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan alacağınız destek sizin için önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantıyı gerçekleştireceksiniz.

YENGEÇ: Bugün maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Özellikle çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.

ASLAN: Yaşamın her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.

Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık halini aldı.

BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi çok fazla etkilemeyecek.

Bugün yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan büyük bir sorumluk üstleneceksiniz.

TERAZİ: Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor.

Sizin bu halinizi aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

AKREP: Yapmayı hedeflediğiniz işle ilgili olarak desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.

Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyor, ilginizi ondan esirgemiyorsunuz. Bırakın biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.

YAY: Bugün çok canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz.

Son günlerde gereğinden fazla çalışıyor ve hataları kabul etmek istemiyorsunuz.

OĞLAK: Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız. Kendinize güveniyorsunuz.

KOVA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız.

Bugün ters bir bileşke içindesiniz.

BALIK: Yakın arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız.

Bu sizi daha da çok motive edecek. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız yüzünden dostlar konusunda da seçici olmanıza neden oluyor.