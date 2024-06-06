KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.
BOĞA: Ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız, sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek, sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz.
Eleştirilere açık değilsiniz.
İKİZLER: Enerjinizi kişisel egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.
YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün, sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda, güven arayışı içindesiniz.
ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla, kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.
BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde anlamlı dostluklara önem vermeniz, bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek.
Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekânızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.
TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz.
Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Fakat sakin bir tavır sergileyin.
AKREP: İyi niyet elçisi gibi ortalarda dolaşmanız, bazı kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız.
Güven duygunuz mükemmel.
YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermemelisiniz.
Araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.
OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen, bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız.
Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.
KOVA: Düşündüğünüz konularda yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız.
Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız.
Düşünceleriniz merak ediliyor.
BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bu gün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.