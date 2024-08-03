KOÇ: Günlük yaşantınızı hareketlendirmek isterken, mesleki konulardaki başarılarınızı arttırma konusunda net adımlar atmak istiyorsunuz. Bu anlamda, çevrenizle ilişkilerinizde gerginlik yaratacak davranışlardan kesinlikle kaçının.
BOĞA: Mesleki konularda kararlı adımlar atıyorsunuz. Yeniliğe açık bir yapınız olmamasına rağmen, çevresel koşullarınızı büyük bir sabırla lehinize çevireceksiniz. Katılacağınız toplantılarda özgüveniniz iyiye doğru gidecek.
İKİZLER: Sosyal yapınızı bilenler son günlerdeki keskin tavırlı davranışlarınıza anlam veremiyorlar.
Çevre ile olan ilişkilerinizle aile ilişkilerini karıştırmış durumdasınız. Spor aktivitelerinizde ayak bileğinize dikkat ediniz.
YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda oldukça titiz davranırken, çevrenizdeki arkadaşlarınızdan da aynı davranışları bekliyorsunuz.
Bugün, karşılıklı çevresel ilişkiler konusunda olumlu tavırlar içinde olacaksınız.
ASLAN: Maddi kısıtlamalar tarzınıza uygun değil.
Bugün harcamalarınızı dikkatli yapmak zorundasınız.
Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. İyi işlere imza atabileceğinizi siz de biliyorsunuz.
BAŞAK: Çalışkan yapınızı bilenler sizden daha uzun vadeli projeler bekliyorlar. Bugün sosyal hayatın içinde aktif olurken, görüşeceğiniz kişileri zekice konuşmalarınızla etkileyeceksiniz. Beklemediğiniz yerlerden iş kaçırıyorsunuz.
TERAZİ: Ailenize karşı duyduğunuz sorumluluk duygusu had sahfada. Bu nedenle kendinizin içsel dengeleri alt üst olabiliyor. Çünkü bazı konularda gerçekten kendinizi bir kenara bırakarak, yakınlarınızın ihtiyaçları ön plana çıkıyor.
AKREP: Detaycı yapınızla bazı gelişmelerin temel çelişkilerini göreceksiniz. Bu açıdan daha ketum bir yapıya girerek, uzlaşmanız gereken konularda istenmeyen sonuçlara neden olabilirsiniz.
Bu nedenle, daha temkinli olmalısınız.
YAY: Mesleki konularda geniş hayallere sahipsiniz. Karşılaştığınız iş fırsatları içinde daha iyi olanlarını çok basit nedenlerle bazen göz ardı ediyorsunuz. Menfaatlerinizi ihmal etmeyerek prensiplerinizi ortaya koymalısınız.
OĞLAK: İdeallerinizin şekil değiştirmesiyle amaçlarınıza doğru eskisinden daha güçlü bir şekilde adımlar atmaya başladınız. Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak verileri sağlam bir şekilde toplayın.
KOVA: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizi ortaya çıkaracak yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız.
Sizin girişimlerinizle canlanacak olan bu aktivite sizin yeni konulardaki başarılarınızı çevrenize gösterecek. Takdir alacaksınız.
BALIK: Duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız kargaşanın bedelini partnerinize ödetmek istiyorsunuz.
Bugün takıntılarınızdan vazgeçerek, olaylarda çok yönlü düşünmelisiniz. Bu sizin psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacak.