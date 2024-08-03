KOÇ: Günlük yaşantınızı hareketlendirmek isterken, mesleki konulardaki başarılarınızı arttırma konusunda net adımlar atmak istiyorsunuz. Bu anlamda, çevrenizle ilişkilerinizde gerginlik yaratacak davranışlardan kesinlikle kaçının.

BOĞA: Mesleki konularda kararlı adımlar atıyorsunuz. Yeniliğe açık bir yapınız olmamasına rağmen, çevresel koşullarınızı büyük bir sabırla lehinize çevireceksiniz. Katılacağınız toplantılarda özgüveniniz iyiye doğru gidecek.

İKİZLER: Sosyal yapınızı bilenler son günlerdeki keskin tavırlı davranışlarınıza anlam veremiyorlar.

Çevre ile olan ilişkilerinizle aile ilişkilerini karıştırmış durumdasınız. Spor aktivitelerinizde ayak bileğinize dikkat ediniz.

YENGEÇ: Verdiğiniz sözleri yerine getirme konusunda oldukça titiz davranırken, çevrenizdeki arkadaşlarınızdan da aynı davranışları bekliyorsunuz.

Bugün, karşılıklı çevresel ilişkiler konusunda olumlu tavırlar içinde olacaksınız.

ASLAN: Maddi kısıtlamalar tarzınıza uygun değil.

Bugün harcamalarınızı dikkatli yapmak zorundasınız.

Dar alanda sıkışmış bulunan imkanlarınızı arttırmanın yollarını arıyorsunuz. İyi işlere imza atabileceğinizi siz de biliyorsunuz.

BAŞAK: Çalışkan yapınızı bilenler sizden daha uzun vadeli projeler bekliyorlar. Bugün sosyal hayatın içinde aktif olurken, görüşeceğiniz kişileri zekice konuşmalarınızla etkileyeceksiniz. Beklemediğiniz yerlerden iş kaçırıyorsunuz.

TERAZİ: Ailenize karşı duyduğunuz sorumluluk duygusu had sahfada. Bu nedenle kendinizin içsel dengeleri alt üst olabiliyor. Çünkü bazı konularda gerçekten kendinizi bir kenara bırakarak, yakınlarınızın ihtiyaçları ön plana çıkıyor.

AKREP: Detaycı yapınızla bazı gelişmelerin temel çelişkilerini göreceksiniz. Bu açıdan daha ketum bir yapıya girerek, uzlaşmanız gereken konularda istenmeyen sonuçlara neden olabilirsiniz.

Bu nedenle, daha temkinli olmalısınız.

YAY: Mesleki konularda geniş hayallere sahipsiniz. Karşılaştığınız iş fırsatları içinde daha iyi olanlarını çok basit nedenlerle bazen göz ardı ediyorsunuz. Menfaatlerinizi ihmal etmeyerek prensiplerinizi ortaya koymalısınız.

OĞLAK: İdeallerinizin şekil değiştirmesiyle amaçlarınıza doğru eskisinden daha güçlü bir şekilde adımlar atmaya başladınız. Yapacağınız iş görüşmeleri eksik olan yönlerinizi ortaya çıkaracak verileri sağlam bir şekilde toplayın.

KOVA: Maddi konularda sezgisel yeteneğinizi ortaya çıkaracak yeni fırsatlarla karşılaşacaksınız.

Sizin girişimlerinizle canlanacak olan bu aktivite sizin yeni konulardaki başarılarınızı çevrenize gösterecek. Takdir alacaksınız.

BALIK: Duygusal ilişkilerinizde yaşadığınız kargaşanın bedelini partnerinize ödetmek istiyorsunuz.

Bugün takıntılarınızdan vazgeçerek, olaylarda çok yönlü düşünmelisiniz. Bu sizin psikolojik olarak rahatlamanızı sağlayacak.