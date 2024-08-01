KOÇ: Çevrenizde hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi gösteriyor.
BOĞA: Dengeli yapınız yüzünden her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.
İKİZLER: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.
YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize doğallığınızla hissettirebileceksiniz.
İlginç konuşmaların yaşanacağı dost ve aile toplantıları sizi bekliyor.
ASLAN: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.
Bugün kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.
İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.
Çevrenize felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.
BAŞAK: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Gerekli donanıma sahipsiniz.
TERAZİ: Her an gelişen fırsatlar karşısında kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İş yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.
AKREP: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.
YAY: Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri bazı fırsatları da birlikte getirecek. İlginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.
OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine müdahale etmelisiniz.
KOVA: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.
Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız. Bugün başlattığınız gelişmeler olumlu ilerliyor.
BALIK: Duygu yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz.
Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz.
Dostlarınızla güçlü bağlarınız artıyor.