KOÇ: Çevrenizde hakkınızda düşüncelerine aldırmadan hareket ediyorsunuz. Bugün duygusal konularda oldukça inatçı bir tavır sergileyebilirsiniz. Öğle saatlerinden sonra kişisel düşüncelerinizi derinleştireceğinizi gösteriyor.

BOĞA: Dengeli yapınız yüzünden her olaya oto kontrol sisteminiz dahilinde, akıllıca çözümler getiriyorsunuz. Ailenizle birlikte güç oluşturacak ve sevdiklerinizin menfaatleri çerçevesinde gelişecek olaylara el atabilirsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor tüm detayları gözden geçiriyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. . Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz artıyor.

YENGEÇ: Bugün duygularınızı rahat bir şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Yaratıcılık konusunda farklılığınızı çevrenize doğallığınızla hissettirebileceksiniz.

İlginç konuşmaların yaşanacağı dost ve aile toplantıları sizi bekliyor.

ASLAN: Sezgilerimizin sizi yorduğunu fark ediyor ve bu konuda gerekli önlemleri almıyorsunuz.

Bugün kendinizi irdeleme ihtiyacı içindesiniz.

İçsel sesinizle baş başa kalmayı denemelisiniz.

Çevrenize felsefi yaklaşımlarınız olacaktır.

BAŞAK: Bilinçaltınızın rahatsız olduğunu çevrenize hissettirmek itemiyor ve değişik yöntemlerle duygularınızı gizlemek istiyorsunuz. Kendinize zaman tanımalı koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Gerekli donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: Her an gelişen fırsatlar karşısında kendiniz yönlendirebiliyorsunuz. Fiziksel özelliğinizi maddesel kazançlarınızla paralel bir şekilde destekleyeceğiniz bir gün. İş yaşantınızla ilgili bazı konular kafanızı kurcalayabilir.

AKREP: Canlı ve dinamik yapınıza uygun ortamlarda bulunduğunuz zaman motivasyon gücünüz iki katına çıkıyor. Değişime hazırsınız. Arkadaşlarınızla organizasyon çalışmalarına ağırlık vermeli başarınızı arttırmayı denemelisiniz.

YAY: Çevrenizdeki kişilerin size yaklaşımları son derece gerçekçi ve kavrayıcı olacak. Onların güçlü destekleri bazı fırsatları da birlikte getirecek. İlginç fikirlerinizle yaratıcılığına en çok başvurulan bir kişi oluyorsunuz.

OĞLAK: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi rahat bir şekilde ifade ettiğiniz için çevreniz oldukça kalabalık olacak. Etrafınızdaki kişilerin size olan davranışlarından değişik anlamlar çıkarmak yerine müdahale etmelisiniz.

KOVA: Maddi konularınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.

Birikimlerinizi değerlendirmek isteyebilirsiniz.

Yaşamınızda değişiklikler yapmak için gerekli atılımları sağlamalısınız. Bugün başlattığınız gelişmeler olumlu ilerliyor.

BALIK: Duygu yüklü bir gün. Geçmişle ilgili konuların kafanıza takılmasına izin vermemelisiniz.

Yaşam kalitenizi yükseltecek çalışmalar içindesiniz. Çalışmalarınızı gizli tutuyorsunuz.

Dostlarınızla güçlü bağlarınız artıyor.