KOÇ: Size her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.

BOĞA: Bugün duygusal konularda kafanız çok karışık.

Düşüncelerinizi saklamak isterken kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Sürprizlere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kariyer hayatınızda bazı olumsuz düşünceler kafanıza takılabilir.

İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri bir an önce tamamlamalısınız.

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.

Çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.

ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmaları içinde olacaksınız.

Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Bugün hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.

Özellikle bugün iddialı ve benmerkezci davranmakla birçok başarıyı kucaklayabilirsiniz.

Düşüncelerinizden ödün vermemekle haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var.

Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi birçok konuda şaşırtıyor. Olumlu ve hareketli bir gün.

YAY: Bugün yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız.

Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor.

Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

OĞLAK: Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.

Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

KOVA: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün birçok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak.

Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız.