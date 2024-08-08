KOÇ: Çevresel koşullarınızı yeniden gözden geçirmeli olanaklarınızı araştırmalısınız. Kendinize güvenebilirsiniz fakat bazı pürüzler sizi rahatsız edecektir. Olabilecek olaylara karşı kendinize gereken esnekliği sağlamalısınız.

BOĞA: Maddi konularda şartlarınızı zorlamak ve kendinize yeni konumlar gündeme getirme konusunda her zamanki gibi savaş veriyorsunuz.

Kazançlarınızı arttırma konusunda her zaman farklı idealleriniz var. Detaylar önemli olacak.

İKİZLER: Mesleki olayların gündeme gelmesi nedeniyle iş ilişkilerine ağırlık vereceksiniz. Yaklaşımlarınızda daha bir kendinize yönelik olmanıza rağmen hedefleriniz belirgin olacak. Bugün olaylara kapalı olmayı tercih ediyorsunuz.

YENGEÇ: İsteklerinizi yaşama geçirirken kendinizi güçlü bir şekilde denetimden geçiriyor ve olayların temelini sağlam zemin üzerinde oluşturmayı amaçlıyorsunuz. Bugün olayları derin ve farklı bir şekilde irdeleme gereği duyacaksınız.

ASLAN: Bugün aşklarınızı kendi ölçülerinize göre yaşamak isteseniz bile karşı tarafın kalıp düşünceleri sizin isteklerinize belli bir kontrol getiriyor. Başarıyı karşı taraftan beklemeniz hataya açık olmanıza neden oluyor.

BAŞAK: Motivasyon gücünüz oldukça yerinde. Taviz vermeyen mizacınızı aile ilişkileriniz de yansıtıyorsunuz.

Ay'ın bulunduğu konum sevdiklerinizin ihtiyaçlarına kendi sınırlarınız içinde yardım etmenizi sağlayacak değişimlere dikkat.

TERAZİ: Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız. Bugün sezgileriniz sizi yanıltmıyor.

Olaylara yaklaşım tarzınızı partnerinizin onaylamasını bekliyorsunuz. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.

AKREP: Bugün çevrenizde yanlış anlaşılmanız sizi o kadar ilgilendirmiyor. Kendinizin ne olduğunuzu çok iyi biliyor ve daha fazla taviz vermek istemiyorsunuz.

Kendinizi kanıtlama savaşı içinde olmanız bazıları için önemli olamayabilir.

YAY: Sosyal yapınızın getirdiği avantajları kullanmak için önünüzde güzel fırsatlar var. Mantık ve duygu ikilemi yaşadığınız bugün çevrenizin fikirlerine kayıtsız kalmamalısınız. Çıkacağınız yolculuklar işiniz için önemli olacak.

OĞLAK: Çevrenize karşı oldukça kapalı bir tavır içindesiniz.

Her şeyi tekrar tekrar irdeliyorsunuz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin desteklerini isteyebilirsiniz.

Olayların nedeni üzerinde durduğunuz zaman çözüme ulaşabileceksiniz.

KOVA: Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Kişisel enerjinizi ve araştırmacı ruhunuzu ortaya çıkarmak için hedeflerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Gizli takdirler sizin için.

BALIK: Yaşantınızla ilgili yapıcı kararlar almak üzeresiniz.

Konuları ayrıntısıyla düşünmeli ve şartlarınızı doğru sunmalısınız. Bugün günlük temponuzun yoğunluğunu bir plan dahilinde uygulamalısınız.

Profesyonelce davranıyorsunuz.