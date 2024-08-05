KOÇ: Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve hiç kimseye fikirlerinizi söylemek istemiyorsunuz. Çevrenizdeki kişiler bu yönünüzü algılayabiliyor ve tepkisel davranışlarınız karşısında çaresiz kalıyorlar. Sakin olun.

BOĞA: Hedeflerinizi yüksek tutmak gibi koyduğunuz bazı kuralları kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz.

Mesleki konuların ön sıralarda yer alması sonucunda, ertelediğiniz işlerin birikmesine meydan vermemelisiniz. Sabırlı olmalısınız.

İKİZLER: Bugün olayların üstesinden gelebilecek yeterli enerjiye sahipsiniz. Kendinizi ispat edecek gerekli çabayı göstermeniz sizi olumsuz kılabilir. Ailenizle ve annenizle ilgili bazı parasal ilişkileriniz gündeme gelecek.

YENGEÇ: Bilinçaltı dürtülerinizin sizin için önemi olduğunu biliyor ve davranışlarınızda belli bir düzeyi korumaya çalışıyorsunuz. Bugün değişen para gündeminizi takip etmeli ve olayları istediğiniz gibi yönlendirmelisiniz.

ASLAN: Birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız. Aşk konusunda karşı cinsin ilgisini çekeceksiniz.

BAŞAK: İş birliğini seviyor olmanız birçok dost çevrenizin de çoğalmasına neden oluyor. Özellikle bugün size bazıları karşı çıkabilirler.

Dikkatli olmalı ve enerjini yansıtabileceğiniz kişilerle aynı ortamı paylaşmalısınız.

TERAZİ: Eşinizle aranızda güçlü bağların oluşması sizin de hoşunuza gidecek. Yapacağınız çalışmalarda onunla güç birliği içinde olacaksınız. Bugünlerde entelektüel çalışmalarınızı destekleyecek özel yardımlara ihtiyacınız var.

AKREP: Kurallı hareket ettiğiniz zaman işlerinizi çok kolay sonuçlandırabiliyorsunuz. Sisteminizle ilgili yeni bir süreç başlatmak üzeresiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçirirken daha aktif kişilerle iş birliği içine girmelisiniz.

YAY: Maddi konulara duygusal yaklaşım içindesiniz. Karar vermeden önce adımlarınızı sağlam bir şekilde hesaplamalısınız. İsteklerinizde başarılı olmanız için sabırlı olmanız gerekiyor. İlişkilerinizi kibarca kullanmalısınız.

OĞLAK: Parasal konularda aceleci davranmakla birçok fırsatı kaçırabilir ve ihmal ettiğiniz konuların olumsuz geriye dönüşlerine tanık olabilirsiniz. Mantıklı yapınızı bilenler için hatalı bir davranış olarak nitelendirilecektir.

KOVA: Beklentilerinizde belli hedefleriniz mevcut ve sizin tarzınıza yakın olan kişilerin fikirlerini benimsemekten yanasınız. Karşınızdaki kişileri ikna etmek için gerekli enerjiye sahipsiniz. Gereksiz ayrıntılardan kurtulun.

BALIK: İlişkilerinizde aşırılığa kaçabilir ve olaylara sıkı bir disiplin getirmek isteyebilirsiniz. Duygusal baskılara gelemiyor olmanıza rağmen, kendi davranışlarınıza yansıtmak istemiyorsunuz.

Bugün düşüncelerinizde ödün vermeyin.