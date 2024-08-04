KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.

BOĞA: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri bir an önce tamamlamalısınız.

İKİZLER: Çevrenizde sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz.

Hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

ASLAN: Bugün, kendinizi enerjik fakat bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi olumlu motive edecek çalışmalar yapacaksınız. Bugün yeni Ay ilişki konularında size özgürlük veriyor.

BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.

Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz.

Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu ispat edeceksiniz.

AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var.

Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi şaşırtıyor. Sosyal yönünüz ve aktiviteleriniz çoğalıyor.

YAY: Yaşanan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız.

Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir.

Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor.

OĞLAK: Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız.

Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

KOVA: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün karşıt Venüs, ufkunuzu genişletirken, oto kontrol konusunda sizi uyarıyor. Çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.

BALIK: İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak.

Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Bugün, dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlandırmak içindesiniz.