KOÇ: Mars aile ve yuva evinde sizi enerjik yapıyor.

Tadilat ve alım satım değişim döneminizde başlıyor. Unuttuğunuz konular tekrar karşınıza çıkacak. Yaşlı kişilerin sağlık sorunları ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Midenize dikkat.

BOĞA: Parasal konularda fikrinizi söylerken çekimserlik duyabilirsiniz. Karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.

Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak.

İKİZLER: İlginç fikirlerinizi mesleki konularda da kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz.

Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen yaşadığınız değişimlerden etkileniyorsunuz.

YENGEÇ: Enerjiniz yüksek ve ideallerinizi hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz.

Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için istemediğiniz durumlara hedef olabilirsiniz.

ASLAN: Toplumsal konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Ailenizin sorunları önem kazanıyor.Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. İşiniz ve evinizle ilgili problemlerin arasında kalmak istemiyorsunuz.

BAŞAK: Çalışma hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu bir gün. Etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemlerinizi yaptığınız işe aksettirebiliyorsunuz. Sosyal hayatınız ve aktivitelerinizde canlanma söz konusu.

TERAZİ: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir ve onu zorlayıcı durumda bırakabilirsiniz.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Aşk yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda birtakım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz.

OĞLAK: Araştırmacı yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor. Bugün, birlikte olacağınız topluluklarda kendi özünüze dönmek isteyebilir çevresel olaylara ilgisiz kalabilirsiniz. Bazı dostlarınızla iletişimde zorlanacaksınız.

KOVA: Bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman olaylara dar bir çerçeveden bakıyorsunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

BALIK: Yapmayı planladığınız işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün içindesiniz. İhmal ettiğiniz işlerinizin karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz. Temkinli davranmalısınız.