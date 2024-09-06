KOÇ: Siz her zaman doğal olmaktan yanasınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ortak çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz. Mesleki anlamda başarınızı çevresel destekleri olumlu bir şekilde kullanmakla sağlıyorsunuz. Acele etmeyin.

BOĞA: İnandığınız her şeyi sonuna kadar hırsla götürüyorsunuz. Her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalacaksınız. İyi niyetli davranışlarınız çevreniz tarafından ilgiyle izleniyor.

Eğlenceli olaylar gündeme gelecektir.

İKİZLER: Bugün sözleriniz anlamlı ve güzel. Yaşadığınız olayları belli bir dengede tutmaya çalışıyor olmanız sizi yorabilir fakat elde edeceğiniz başarı buna değecektir. Size sunulacak olan konulara kayıtsız kalmak istemeyebilirsiniz.

YENGEÇ: Maddi konularda yaratıcılığınız kullanarak şartları akıllıca değerlendireceksiniz. Duygusal davranmamalı ve yaklaşımlarınız mantıksal olmalıdır. Arkadaşlarınızdan alacağınız teklifleri düşünmeli ve hızlı karar vermemelisiniz.

ASLAN: Bugün özellikle her şeyi mantık süzgecinden geçirdiğiniz için hata yapma olasılığınız son derece zayıf. Duygusal sezgilerinizin yoğun olmasına karşın, acele verilmiş kararlar sizi yanıltabileceğinizi çok iyi biliyorsunuz.

BAŞAK: Derin ve araştırmacı yapınızı daha da, derinleştirme ihtiyacı içindesiniz. Bugün, ele aldığınız her konuyu irdelemekten yorulabilirsiniz.

Arkadaşlarınız bazı önemli sorunlarını sizinle paylaşmak isteyeceklerdir. Dikkatli olun.

TERAZİ: Araştırmayı seviyor ve yeni şeyler keşfetmeye bayılıyorsunuz. Zihinsel aktiviteniz yüksek seyrediyor. Kendinizi ve etrafınızı yargılamaktan vazgeçin ve her şeyi olduğu gibi kabul etmesini öğrenin. Yollar söz konusu olabilir.

AKREP: Yönetilmekten nefret ettiğiniz için işinizi kusursuz yapmaya gayret ediyor ve başarılı oluyorsunuz. Her türlü yeteneğinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Karşılaşacağınız kişilerin kişisel özellikleri sizin için önemli.

YAY: Duygusal konularda kendinizi gizlemekten vazgeçmelisiniz. Artık daha saydam olmanızın zamanı geldi. İsteklerinizi gerçekleştirme çabası içinde olacak ve birçok kombinasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Herkes size hayran.

OĞLAK: Yeni başlangıçlar ilginizi çekiyor fakat bir türlü cesur olamıyorsunuz. Artık ufkunuzu genişletmelisiniz. Bugün, partnerinizle birlikte ortak kararlar alabilirsiniz. Duygularınızı yeteneklerinizle birleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: Yeteneğinizi severek denemek isteyebilirsiniz.

Yaptığınız çalışmaları kazanca dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bugün hobilerinizle ilgili geniş bir araştırma platformu oluşturabilir, Çevrenizin sitemlerine hedef olabilirsiniz.

BALIK: Bugün sağlıklı yaşam konusu gündeme gelebilir ve birçok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz.

Arkadaşlarınızla paslaşmanız gereken konular söz konusu. Bulunduğunuz ortamlarda aktif çalışmalarınızla dikkat çekeceksiniz.