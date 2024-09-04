KOÇ: Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine daha iyi bildiğiniz konuları araştırmalısınız.

BOĞA: Görüşmede olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.

Randevularınızı ertelememeli elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz.

İKİZLER: Özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz.

İnanmadığınız şartları değiştirmek adına olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. Baskıcı düşüncelerden vazgeçin.

YENGEÇ: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü var. Tekliflere hazır olun.

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınızın cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve birçok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Olumlu etkiler aldığınız zaman sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor.

BAŞAK: Mesleki konularda tereddütleriniz var. Karşıt Satürn'ün geri gitmesi yüzünden kafanız karışık. İş konusunda aceleci davranmamalı ve yeni oluşumlara karşı dikkatli hareket etmelisiniz. Bugün beslenmenize dikkat edin.

TERAZİ: Bulunduğunuz ortamlarda kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. İlginç bir gün yaşayacak ve yaşatacaksınız.

AKREP: Duygularınızı yoğun yaşıyorsunuz. Yaratıcılığınız hız kazanıyor. Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmalarıyla kişisel çabalarınızı işinize rahat bir şekilde aktarabileceksiniz.

YAY: Maddi konularda kişisel ve girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız, her konu size başarıyı getiriyor.

Bugün Ay'ın verdiği etkilerle kişisel deneyimlerinizi gerçekleştirmek isteyebilirsiniz.

OĞLAK: Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Arkadaşlarınızın size önerecekleri fikirlerden yola çıkarak, kendinize daha çok zaman ayırmalısınız. Farklı insanlarla tanışmaktan zevk alacağınızı çevrenize hissettirin.

KOVA: Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak istiyorsunuz. Hırslı yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Doğru kişilerle akıllıca seçimler yapıyorsunuz.

BALIK: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor. Sezgilerin yoğun olduğu bir gün olmanıza rağmen değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız.