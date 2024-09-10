KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarınızı sürdürmek istiyorsanız, bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Mesleki başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Bugün, yüksek hedefleriniz var.

BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınızı denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmiyorsunuz.

İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Yatırımlarınız hızla gelişecektir. İstenmeyen harcamalar da söz konusu.

ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Öncelikle duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Derin düşünce ve araştırmalar içindesiniz. Küçük kazalara meyillisiniz.

BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.

TERAZİ: Kararsızlıklar peşinde olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor. Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara bir anlam vermeyebilirsiniz.

AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak. Yeni ortaklıklar gündeme gelecek. İş başarınız arttıkça başarılı işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler. Engelleri aşacak cesarete sahipsiniz.

YAY: İşyerinizde değişimler ve yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.

OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Yeni projelerin doğrultusunda, yeni organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günler olacak. Streslerinizi kaldırıp bir kenara koymalısınız.

KOVA: Dostlukların pekişeceği ve sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir gün. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Duygularınıza kurallar getirdiniz.

BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans evinizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Atılımlarınız ve sosyal çalışmalarınız için yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.