KOÇ: Olaylara pratik bir şekilde yaklaşıyor ve somut çözümler arıyorsunuz. Enerjiniz sayesinde, birlikte çalıştığınız kişileri kolay bir şekilde ikna edebiliyorsunuz. . Hatasız işler başarmak istiyor, paylaşımlara önem veriyorsunuz.

BOĞA: Düşüncelerinizi tartarak yaşamı farklı yönlerinden görmeniz, bugün işe yarayacaktır.

Bulunacağınız ortamlarda çevrenizi etkilemek için olaylara pratik çözümler getirmeniz sayesinde, çevrenizdeki işlerin akışı değişebilir.

İKİZLER: Yapacağınız her türlü atılımlarınızda çevresel faktörleri kendi lehinize rahatlıkla kullanabileceksiniz.

İstediğiniz performansı sağlama konusunda biraz daha zamana ihtiyacınız var.

Bugün çekimser davranışlar sergileyebilirsiniz.

YENGEÇ: Karşı cinsi kolaylıkla etkiliyorsunuz. Zevklerinizde aşırıya kaçmak istemiyorsanız, arzularınıza gem vurmayı öğrenmelisiniz. Bugün partnerinizle aranızda önlemeyen bir heyecan fırtınası oluşacaktır. Sosyal yaşamınız canlanıyor.

ASLAN: Maddesel güven ihtiyacı içinde olsanız bile, çevrenize karşı bu duyguları hissettirmek istemiyorsunuz. Bugün, fırsatlar konusunda ısrarcı olmamalı ve karşınızdaki kişilerin düşüncelerine saygı göstermeyi bilmelisiniz.

BAŞAK: Duygularınızda bir çekimserlik söz konusu olabilir. Bugün karşılaşacağınız kişilerin fikirlerini kabul etme konusunda bocalayabilirsiniz.

Sizi ikna etmeleri çok zor olacak. Düşünceleriniz değiştirme konusunda sabit olacaksınız.

TERAZİ: Partnerinizle birlikte ortak organizasyonlar içinde olacaksınız. Kendi duygularınızdan çok, onun hissettikleri önemli olacak. Enerjinizi daha rahat kullanacağınız ortamları seçmeniz, çevrenizde yanlış yorumlara neden olabiliyor.

AKREP: Toplumsal hedefleriniz oldukça yüksek seyrediyor.

Birçok kombinasyon işlerin altına imza atacaksınız. Hırslarınızı gizleme gereği duyabilirsiniz. Detayların ön plana çıkacağı bir gün. Çevrenizi ve kendinizi sorguluyorsunuz.

YAY: Finans konularında girişimciliğinizi akıllıca kullanmak istiyor fakat yeniliklere karşı çekimser davranışlar içindesiniz. Bugün, inatçı tavırlarınızla bazı çevreleri karşınıza alabilirsiniz.

Güvensizlikten nefret ediyorsunuz.

OĞLAK: Yakın çevrenizde gelişen olaylara karşı tepkili davranmak istemeyebilirsiniz. Size yanlış gelen şeyleri de kabul etmek istemiyorsunuz.

Çıkarlarınızı düşünmek zorunda kalabilir ve düşüncelerinizi gizleme gereği duyabilirsiniz.

KOVA: Koşullarınızı değiştirme konusunda acele etmek istemiyor ve yeni projelere açık olmanıza rağmen, bugün çekimser davranıyorsunuz.

Finans konularında yatırımcı yönlerinizi çevresel koşullarıyla birleştirmek olumlu gelişecek.

BALIK: Davranışlarınız yüzünden bir çok iş fırsatını kaçırabilirsiniz. Size önerilen çalışmalar içinde farklı renkler yakalayabilir ve kendinizi mutlu edebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları sürekli eleştirerek bir yerlere gelmezsiniz.