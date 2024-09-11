KOÇ: Egonuzu ifade edemediğiniz zaman kaprisli oluyorsunuz. Sabırsız fakat kendinize güvenen tavırlarınızla, başarıyı kucaklayacaksınız.

Çevrenizde sizi seven arkadaşlarının olumlu destekleri sayesinde canlanma söz konusu.

BOĞA: Değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. Bugün inatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişileri üzebilir ve onları zor durumda bırakabilirsiniz.

İKİZLER: Düşüncelerinizi gizleme gereği içindesiniz.

Bazı olayları takibe alıp, sessiz bir yorum getirmek isteyebilirsiniz. Yeni ve radikal düşünceler içindesiniz. Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz.

Kendinizi ifade etmelisiniz.

YENGEÇ: Karşılaşacağınız olaylar karşısında soğukkanlı davranmalısınız. Kendinizi zorlayan nedenler üzerinde fazla durmamalı, yaşamınıza geçirmeyi düşündüğünüz istekleriniz karşısında sabırlı olmalı ve atılım yapmadan düşünmelisiniz.

ASLAN: Eski sorunlarınızı kafanızdan atarak bazı düşüncelerinizi arıtmanın zamanı geldi. Geçmişe teslim olmamalısınız. Gücünüzü arttırma yolunda yeni bir döneme giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları yeniden gözden geçirmelisiniz.

BAŞAK: Sezgilerinizin yüksek olduğu bir gün içindesiniz.

Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Karşıt görüşte olan insanları ikna etmeniz kolay olacaktır. Bazı düşünceleriniz gittikçe, daha da netleşiyor.

TERAZİ: Kaygıları bir kenara bırakmalı ve başaracağınız işlerden kaçmamalısınız. Sorumluluklarınızın bilincinde olduğunuz için, çevrenizden gelecek iş tekliflerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Bazı konularda seçici davranıyorsunuz.

AKREP: Bugün, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, kazançlarınızla ilgili ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz.

YAY: Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyor, fırsatları değerlendiriyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak, bilgi dağarcığınızı kullanabilirsiniz.

OĞLAK: Üstün nitelikli kişilerden alacağınız destek sizin için çok önemli ve çalışmalarınızı olumlu bir şekilde etkiliyor. Bazı bağlantılarınızı doğru bir şekilde yönlendireceksiniz. Birçok davete katılacak ve mutlu olacaksınız.

KOVA: Evinizle ilgili yapacağınız değişimleri ortaya çıkarmadan önce başkalarının, fikirlerini alma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bugün çevrenize şüpheli bir şekilde yaklaşmanız mümkün. Aile içinde oluşan durumlara dikkatli olun.

BALIK: Kendinizle ilgili değişik düşünceler içindesiniz.

Çevre ilişkilerinizi amacınıza uygun bir şekilde kullanacaksınız. Önünüzün açılması nedeniyle, hedeflerinizi istediğiniz aşamaya getireceksiniz. Sabırlı olmak olumlu yönünüz.