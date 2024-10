KOÇ: İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Bugün birçok fırsatların gündem kazanacağı bir gün.



BOĞA: Hedefleriniz konusunda duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Duygularınızda yaşadığınız değişimleri, çevrenizle paylaşmak isteyebilirsiniz. Bugün, sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz.



İKİZLER: Düşüncelerinizi, bulunduğunuz ortamlarda iddialı bir şekilde savunacaksınız. Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan yaşama uygun bir tarzınız var. Çevrenizin tepkisinden çekinmemeli, bildiğinizi yapmalısınız.



YENGEÇ: Farklı düşüncelerinizi çevrenizle paylaşmak istiyor ve bu konuda ısrarcı bir tutum sergiliyorsunuz. Bugün güven verici bütünleşmelere önem veriyorsunuz. İdeallerinize özgüvenli bir şekilde savunmak zorunda kalabilirsiniz.



ASLAN: İddialı yönleriniz ortaya çıkıyor. Kendi düşüncelerinizi savunma ortamları yaratabilirsiniz. Özgürlükçü yapınızı destekleyen kişilerle birlikte olmak ,size motivasyon kaynağı oluyor. Çevrenizin tepkisel sözlerine aldırmayın..



BAŞAK: Temkinli hareket ederek, her şeyi önce karşı taraftan beklemelisiniz. Bilinçaltınızda yapılandırdığınız olayları yeniden gözden geçirmek için elinize geçecek fırsatları kullanmalısınız. Elinize ilginç fırsatlar geçiyor.



TERAZİ: Düşüncelerinizi çekinmeden söyleyeceğiniz bir gün. Duygularınızı yoğun ve hızlı yaşıyorsunuz. Kafanıza koyduğunuz her şeyi anında gerçekleştirmek istiyorsunuz. Bugün, hızlı karar vereceksiniz. Hatalara karşı tedbirli olun.



AKREP: İsteklerimizde aşırıya kaçabileceğimiz bir gün. Duygusal derinliğiniz konusunda gizemli davranmayı yeğleyebilir, bilmediğiniz fakat öğrenmek istediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilir, yeni keşifler içinde olabilirsiniz..



YAY: Bugün, yerinizde duramıyor ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket ediyorsunuz. Kısa yolların söz konusu olacağı eğlenceli gezmeler gündeme gelecek. Partnerinizle birlikte ortak kararlar alacağınız bir gün içindesiniz.



OĞLAK: Diplomatik yapınızla çalışma arkadaşlarınızı çok iyi idare ediyorsunuz. Rekabet etmeyi seviyor, ince esprili zekanızla problemlere ustaca yaklaşıyorsunuz. Güvenli ortamların arayışı içinde olmanız uygun bir davranış şekli.



KOVA: Yaşamınızla ilgili yeni bir dönem başlatmak isteyeceksiniz fakat önce kafanızdaki karmaşayı atmalısınız. Her şeyi çok fazla yargılamak zorunda kalacaksınız. İş yaşantınızda çevrenizle baş etmeniz her zaman mümkün olmayabilir.



BALIK: Kendinizi ifade ederken, karşı tarafın da sizi onaylamasını beklemeniz bazen hata olabiliyor. Yanlış anlaşılmak istemiyorsanız dikkatli olmalısınız. Yoğun işlerin sizi kuşattığını görmek, temponuzu arttırmasına neden olacak.

