KOÇ: Güven duygusunun çok önemli olduğunu bildiğiniz için, size destek verecek ve manevi gücünüzü ortaya çıkran dostlukları seviyorsunuz.

Bugün, kişisel bir değişim süreci içinde olmanız çok önemli.. Çalışmayı çok seviyorsunuz.

BOĞA: Hem yoğun bir şekilde istismar edilmekten çekiniyorsunuz, Hem de bu şartların doğmasını besleyecek davranışlarda bulunuyorsunuz.

Duygusallığınızın belirlediği şartlar, sizi etkilemeye başladı. Bugün kafanız karışık olabilir.

İKİZLER: İçsel güven duygusunu hissetmek istediğiniz bir gün içindesiniz. Bugün, karşınızdaki kişiden çok şey bekliyor ve konuşmalarınıza yoğun duygular yüklüyorsunuz. Hedeflerinizi maddesel bağlantılarla doğru bir şekilde yapıyorsunuz.

YENGEÇ: Doğallığa karşı değilsiniz fakat, isteklerinizde farklı beklentileriniz var. Bugün, sizin için sıra dışı bir gün olabilir. İnatçı ve ödün vermeyen yapınız sayesinde, isteklerinizi ısrarla yaşama geçirme savaşı veriyorsunuz.

ASLAN: Bilinçaltınız oldukça yoğun ve yapmak istediğiniz çok şey var. Yaratıcılığınızı kullanmak için, gerekli her türlü donanıma sahip olmanıza rağmen, yanlış saplantılarınız yüzünden hata yapabiliyorsunuz. Fırsatlar önemli.

BAŞAK: Dostlarınızın fikirleri sizin için ilginç gelebilir fakat onların baskıcı duygularından rahatsız olabiliyorsunuz. Bugün değişik düşünceler içinde bocalamanız mümkün. Size pratik olan işleri seviyorsunuz. Abartıya kaçmamalısınız.

TERAZİ: Bugün, organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Kişisel enerjiniz olumlu bir şekilde yerine geliyor. İçsel enerjinize bağlı çevresel ilişkileriniz ön planda olacak. Randevularınızı geciktirmeyin..

AKREP: İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak. Birçok dostlarınız sizinle görüşmek için, gerekli bağlantıları kurmak isteyecekler.

Bugün, tarzınıza uygun kişilerle birlikte önemli.

Yollarla ilgili olaylar güncellik kazanacak.

YAY: Her olayı farklı algılayarak, kendi içsel potasında değerlendirmek gibi özel bir yeteneğe sahipsiniz. Bugün, Ay'dan olumlu etkiler alıyor olmanız sayesinde, partnerinizle olan ilişkilerinize yeni bir enerji oluşturuyorsunuz.

OĞLAK: Bugün, bazı duygularınızı saklama gereği duyabilirsiniz. İsteklerinize sınır koyduğunuz zaman sinirli oluyorsunuz. Tartışmalardan uzak kalmanız gereken bir gün. Bildiğiniz konularda ısrarcı davranmak size yakışıyor. Vazgeçmeyin..

KOVA: Çalışkan yönlerinizin ağır astığı bir gün. Birlikte çalıştığınız kişilerden de, aynı performansı bekliyorsunuz. Yakın dostlarınızın da, size her konuda destek vermesini bekliyorsunuz. Maddesel sorunlarınız gündem kazanacak.

BALIK: Bugün önemsiz şeylerin üzerinde fazla durmaya başladınız. Düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluklar yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın mekanik davranışlarını eleştirmemelisiniz.

Engeller karşısında pes etmemelisiniz.