Yıldız falınız

KOÇ: Bugünlerde sevdiğiniz kişiden çok fazla şey bekliyorsunuz. Şimdiye kadar denemediğiniz işlerde ve hobilerinizde girişimciliğinizi kullanabilir ve kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Zihinsel aktiviteniz oldukça yüksek.

BOĞA: Derin bir ruhsal gevşemeye ihtiyacınız var. Yoğun düşünceler içinde olmanız sizi gerilimli ve tedirgin yapıyor. Olayları gözünüzde büyüterek sorumluluklarınızın artmasına neden oluyorsunuz. Eleştirilere açık değilsiniz.

İKİZLER: Enerjinizi egolarınıza yansıtmış durumdasınız. Düşüncelerinizden ödün vermek istemiyor ve çevrenizde sizinle aynı düşünceye sahip kişilere taviz veriyorsunuz. Bugün sır saklamanızda yarar var. Duygularınızı paylaşmayın.

YENGEÇ: İkili ilişkilerinizde ketum davrandığınız bir gün. Bugün sosyal çalışmalarınıza belli bir kariyer kazandırma çabası içindesiniz. Çekici kişiliğinizin size kazandıracağı prestijler konusunda güven arayışı içindesiniz.

ASLAN: Karşılıklı güven duygusuna bağlı ilişkilerinizin gündem kazanmasıyla kendinizi daha rahat ve esnek hissediyorsunuz. Karşı cins ilişkilerinizde yoğun bir duygu alışı verişi içinde olacaksınız. Gizliliği tercih ediyorsunuz.

BAŞAK: İlişkilerinizde derin ve anlamlı dostluklara önem vermeniz bugün yakın dostlarınızla yapacağınız iş birliklerini gündeme getirecek. Kendinizi ispat etme konusunda işlek zekanızın pozitif yönlerinden faydalanmalısınız.

TERAZİ: Başlattığınız bir işi bitirme konusunda son derece becerikli ve hızlı hareket edeceksiniz. Organizasyon yeteneğinizin güçlü olmasından dolayı, ortak iş konularında öne geçmeniz mümkün. Fakat sakin bir tavır sergileyin.

AKREP: İyi niyet elçisi gibi dolaşmanız, bazılarının kıskançlık hedeflerine maruz kalmanıza neden olabilir. Kendinizi ispat etme konusunda başlattığınız olumlu çalışmaları gizli tutmalısınız. Güven duygunuz mükemmel.



YAY: Gizli duygularının sizi esir etmesine izin vermeyin. Bugün araştırdığınız konularda, elde edeceğiniz bilgileri hiç kimseyle paylaşmamaya dikkat etmeli ve olayları derinlemesine incelemelisiniz. Yenilenmeye ihtiyacınız var.



OĞLAK: Mantıklı davranmayı seven bir yapınız olmasına rağmen bugün duygularınızda yaşadığınız karmaşayı arkadaşlarınıza yansıtacaksınız. Alıngan tavırlarınız yüzünden çelişkiler içindesiniz. Hayallerinizi denemelisiniz.

KOVA: Sabit düşündüğünüz konularda daha yoğunlaşmalı ve başarıya emin adımlarla yaklaşmalısınız. Duygularınızda fazla inatçı ve ısrarcınız. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Düşünceleriniz merak ediliyor.

BALIK: Güçlü egolarınız yüzünden, ikilem yaşadığınız bu gün içinde, olaylara karşı alıngan bir tutumla yaklaşıyorsunuz. Eski anıları düşünmek yerine, yaratıcılığınız konusunda farklı konularda yoğunlaşmalısınız. Enerjiniz güzel.