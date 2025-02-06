KOÇ: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.
BOĞA: Bugün, organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.
İKİZLER: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.
Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.
YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.
ASLAN: Enerjinizi ortaya koyacak işlerin peşindesiniz.
Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize yansıtıyorsunuz.
BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.
Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.
Maddi konular canınızı sıkacaktır.
TERAZİ: Kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz.
Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle çıkıyorsunuz.
AKREP: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken, bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.
YAY: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz.
Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.
OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu.
Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut.
Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.
KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.
Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Şartlar sizden yana.
BALIK: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır.
Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.