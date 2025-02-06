KOÇ: Maddesel özgürlüğünüz için, her türlü şartları kendinize hedef olarak belirleyebilir ve kişisel isteklerinizle toplumsal olayları kafanızda bağdaştırabilirsiniz. Güçlü enerjiniz ve istekleriniz çevrenizde sorun olabilir.

BOĞA: Bugün, organizasyon çalışmalarla yaşantınıza renklendirmek isteyeceksiniz. Liderlik yapabileceğiniz bazı olayların gündem kazanması sonucunda, kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

İKİZLER: Duygusal isteklerinizde aşırıya kaçtığınız zaman, kendinizi huzursuz etmenizin anlamı yok. Sınırlarınızı bilmenize rağmen, tutkularınız yüzünden, heyecanlarınızı dengeleyemiyorsunuz.

Başlangıçlar konusunda fazla ısrarcısınız.

YENGEÇ: Hayallerinizi gerçekleştirmek için, işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, önleyemediğiniz bir güvensizlik sergiliyorsunuz. Birçok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

ASLAN: Enerjinizi ortaya koyacak işlerin peşindesiniz.

Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Liderlik vasıflarına çok çabuk yerleşecek ve isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız. Gücünüzün farkındasınız. Çevrenize yansıtıyorsunuz.

BAŞAK: Kendinizi denetleme huyunuzdan vazgeçmelisiniz.

Sistemli yapınızın getirdiği sorumluluklar karşısında bunalabilirsiniz. Bugün, zaman kavramını unutturacak aktiviteler içinde olabilirsiniz.

Maddi konular canınızı sıkacaktır.

TERAZİ: Kişisel hırslarınız yüzünden çevrenizi kırabilirsiniz.

Karşınızdaki kişilere istekleriniz konusunda diretmemelisiniz. Finans konularına vereceğiniz ağırlık sayesinde, yeni aşamalar kaydedeceksiniz. Özgün fikirlerle çıkıyorsunuz.

AKREP: Arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz, kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Çıtanız yükselirken, bağlantılarınızı sıcak tutmalısınız.

YAY: İş yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestijleri unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmaktan çekinmemelisiniz.

Kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır.

OĞLAK: Düşüncelerinizden ödün vermeyen bir yapıya sahip olmanıza rağmen, bugün olaylara bakış açınızda gözle görülen bir esneklik söz konusu.

Yatırım konusunda kararlı adımlarınız mevcut.

Tüm işlerinizde yenileme söz konusu olacak.

KOVA: Düşündüğünüz konuların kabul görmesi sizin için bir mutluluk kaynağı olacak. Hırslarınız konusunda kendinize söz geçiremiyorsunuz.

Aşırıya kaçmadan yaşamınızı yönlendirmek sizi çok şey kazandıracaktır. Şartlar sizden yana.

BALIK: Yolculuklarla ilgili bazı projeler gündeme gelecektir. İçsel sıkıntılarınızın tek nedeni, çevrenizin problemlerine çözüm üretmekten yorulmanızdır.

Bugün sadece kendi arzularınızın ön planda olacağı işler yapmak isteyeceksiniz.