KOÇ: Kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlü olması ve çevrenizdeki olaylara çabuk adapte olmanız nedeniyle motivasyonunuz artacak. Prestijiniz çok önemli.

BOĞA: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerin üzerinde ilginç fikirleriniz, herkesin dikkatini çekecektir.

Uzun süredir merak ettiğiniz konularla ilgili farklı ip uçları bulacak, çok eğleneceksiniz.

Hayallerinizin sınırları yok.

İKİZLER: Dostluk duyguların temelinde geleneksel kuralların işlevi çok önemli. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.

Bugün, isteklerinizde gözle görülür artış var.

YENGEÇ: Bugün kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz.

Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz.

İçsel güdülerinizi doğru kullanacaksınız.

ASLAN: Kazançlarınızı düşünerek hareket edecek ve özel zevkleriniz için para harcamak zorunda kalacaksınız. Şansınızı istediğiniz gibi kullanabileceksiniz.

Ödemeleriniz için geç kalmak istemiyorsanız, iyi takip etmelisiniz.

BAŞAK: Aşk konusunda oldukça çekimser davranmakla, partnerinizin hakkınızda farklı düşünmesine neden olacaksınız. Gelişen durumlar, sizin sosyal aktivitenize olumlu yansıyacak.

Çevresel bağlarınızı güçlendirmelisiniz.

TERAZİ: Dış görünümünüzü disiplin altında tutmaya çalışmanız ve kendi içinde izole etmeye çalışmanız, sorunların büyümesine meydan verebilir.

Kendi içinizde bir kişilik savaşı vermeyi bir kenara bırakın yararınıza olacak.

AKREP: Ortamınızı yenilemek isterken, duygusal yönlerinizi daha çok ortaya çıkarıyor, sizi anlamlı ve önemli hale getiriyor. Siz yine de tedbiri elden bırakmayarak, gelişmeler karşısında soğukkanlılığınızı korumayı unutmayın.

YAY: Sakin görünen gizli bir inatçılığınız var. Duygusal konularda beklediğiniz somut isteklerinizi, karşı tarafa hissettirmek zorunda kalacaksınız.

Bugün, güçlü sezgileriniz sayesinde, enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

OĞLAK: İlişkilerinizde sabırlı görünen yapınızı, ani ve fevri hareketlerinizle bir anda koparabilirsiniz.

Yumuşak ve ılımlı yaklaştığınız bir konu üzerinde çalışırken, küçük duygusal bir takıntı bir anda değişime neden olabiliyor.

KOVA: Her şeyi detaylarıyla düşünüyor ve görüştüğünüz kişilerin tepkisini iyi takip ediyorsunuz.

İlişkilerinizde küçük hataları bile sorun yapmaktan kaçamıyorsunuz. Takıntılarınızdan sıyrılmalısınız. Bireysel olacağınız bir gün.

BALIK: Bugün olaylara mantıklı bir yorum getirerek, çevrenize örnek olacaksınız. Karşıt ilişkilerinizde temkinli davranmaya yönelik davranışları benimsiyorsunuz. Siz iyimserlik çabalarınızı elden bırakmayın. Gözler üstünüzde.