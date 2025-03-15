Yıldız falınız

KOÇ: Bugün değişim ve düşüncelerinizi yenileme konusunda gereken cesareti göstermelisiniz. Yatırım konusunda şanslı bir döneme girmenize rağmen, maddi konularda risklere atılmamalı ve enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz.

BOĞA: Partnerinizin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Bugün önemli konular yerine duygusal problemlerinizi abartabilirsiniz. Ortak çalışma bekleyen kişilerin, size olan güvenleri hak etmek için daha çok çalışmalısınız.



İKİZLER: Yaşamınızla ilgili yeni bir süreç içindesiniz. Yeni bir düzene ihtiyacınız var. Süregelen işlerinizde de bazı tereddütlerinizi aştığınız anda, başarıya daha fazla yaklaşacaksınız. İçsel derinliğinizin yoğun olduğu bir gün.



YENGEÇ: Düşüncelerinizi saklamakla bir yerlere varamazsınız. Sezgisel yeteneğinizi yanınızda çalışan kişiler de kullanmalısınız. Çalışma şartlarınızla ilgili şikayetleriniz artıyor. Birlikte iş yaptığınız kişileri yargılayacaksınız.



ASLAN: Uzun vadeli işler yapmaktan yana oluşunuz, yeni projeler için engel oluşturuyor Başlatacağınız çalışmalar için gerekli donanıma sahipsiniz. Sizi anlayacak arkadaş topluluğuyla duygusal alışveriş içinde olacaksınız.



BAŞAK: Toplumsal ve kişisel özelliklerinizin olumlu bir şekilde örtüştüğü bir gün içindesiniz. İş yaşantınızda yaratıcılığınızı istediğiniz gibi kullanarak olayları yönlendirebiliyorsunuz. İyi niyetinizin yanlış anlaşılabiliyor.



TERAZİ: Bugün Ay, ilişkilerinizi ön plana çıkarıyor. Çevrenize karşı kuşkulu davranıyorsunuz. Arkadaşlarınızı ve çevrenizi yargılayabiliyorsunuz.

Fakat işinizi ısrarcılığınızla ve konuya olan hakimiyetinizle sonuçlandıracaksınız.

AKREP: Ay'ın bulunduğu konum içsel sorgularınızı arttırıyor. Çevre ilişkilerine kapalı ve eleştirici davranacağınız bir gün. Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki olaylara yorum getirmelisiniz.



YAY: Duygularınızda aşırıya kaçmaktan korkuyor gibi bir haliniz var. Oysa yaşamı öylesine derin algılıyor ve içinizde hissediyorsunuz ki yapmak istediklerinizin çevresel koşullara bağlı olarak gelişmesi, canınızı çok sıkıyor.

OĞLAK: İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Bugün partnerinizle aranızda önlenemeyen sezgisel bir bağ var.



KOVA: Bugün iletişim konusunda kimseye söz hakkı vermiyor olmanız ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Uranüs'ün her konuda desteğini görüyorsunuz.

Takıldığınız konularda çevrenizden yardım almak istemişiniz tuhaf karşılanabilir.



BALIK: Maddi konularda yoğun mücadeleler; sevmediğiniz konular olmasına rağmen olaylar sizi bu noktaya çekiyor. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yaşayacağınız olaylara kendinizi kaptırıp dalgalanmalardan kendinizi korumalısınız.