Yıldız falınız

KOÇ: Yakın ilişki halinde bulunduğunuz insanlarla yapacağınız fikir alışverişlerinden yola çıkarak, kısa seyahatleri gündeminize alabilirsiniz.Aileniz sizi destekliyor. Onlara güven vermelisiniz. İş potansiyeliniz güçlendiriyor.



BOĞA: Doğal yapınızı zorladığınız zaman kendinizi huzursuz ve mutsuz hissetmenizden tek sorumlu yine kendinizsiniz. Girişimci ruhunuzu ortaya çıkaracak işler yapmak istiyorsunuz ve bu konuda engel tanımadığınızın farkındasınız.



İKİZLER: Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Bugün Ay, size olumlu bir motivasyon sağlarken, sosyal yaşantınızla ilgili pozitif düşünceler içinde hareket edeceksiniz.



YENGEÇ: Arkadaşlarınızın yaratıcı yönleri hoşunuza gidiyor ve onlarla kombinasyon işler yapma düşüncesi içindesiniz. Şiddet eğilimlisi değilsiniz fakat bugün, çevrenizde gelişen bazı olaylara tepki gösterebilirsiniz Dikkatli olun.



ASLAN: Farkında olmadan partnerinizin duygusal değişimlerinizden etkileniyorsunuz. Aranızda bazı istenmeyen olaylar gelişebilir. İdealleriniz konusunda gerçekleştirmek istediğiniz atılımlarınız için, bazı gecikmeler yaşayacaksınız.



BAŞAK: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz.

Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz.



TERAZİ: Partneriniz söylediği her söz kafanızı karıştırabilir.Tartışmalar aleyhinize sonuçlanabilir. Her türlü aktiviteye açık ve ılımlı bir gününüzde olmanıza rağmen, işin içine duygular girdiği zaman, partnerinizin sizi anlayamıyor

AKREP: Hayal dünyanızın geniş olması nedeniyle, kazançlarınız konusunda yanlışlıklar yapabilirsiniz. Mantığınızın sesini dinlemelisiniz. İlişkinizi sorgulayacak konuşmalardan uzak kalmayı başarırsanız, durumun kavrayabileceksiniz.



YAY: Yeteneklerinizi değerlendirmek adına başlattığınız çalışmalardan kazançlar sağlayabilirsiniz. Yenilikler ilginizi çekiyor ve bazı sıra dışı düşünceler içindesiniz. Verilmiş sözlerin önemini artık kavramaya başladınız.



OĞLAK: Bugün sabah saatlerinde çalışkan yapınıza uygun davranışlar içindesiniz. Sabırla yaklaştığınız konularda başarınızı perçinliyorsunuz. İşin içine duygular girdiği zaman aklınız karışıyor ve olaylara daha farklı bakabiliyorsunuz.



KOVA: Bugün, kişisel özelliklerinizi vurgulayan tavırlarınızı denetlemek zorundasınız. Sınırlarınızı belirlemek için kendinizi zorlamanız gereken bir gün. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



BALIK: Maddesel konuların güncellik kazanması, harcamalarınızı olumsuz etkileyecektir. Paranızı dikkatli kullanmalısınız. Harcamalarınızı kısıtlamak zorundasınız. Aklınıza taktığınız her şeyi yaşama geçirme konusunda acele ediyorsunuz.