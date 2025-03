Yıldız falınız

KOÇ: Çevrenizle bütünleşmek için hiçbir fırsatı kaçırmadığınız bir gerçek. Size rahatsızlık veren konulardan uzak kalmalısınız. Karşınıza çıkan her konu, daha sonra başınızı ağrıtacaktır. Sır saklamanız gerektiğini öğrenmelisiniz.



BOĞA: Duygusal sorunlardan kaynaklanan takıntılarınızdan kurtulmanın zamanı geldi. Düşüncelerinizi yeniden formatlamalısınız. Çevrenizdeki kişilere iyi örnek olmak zorunda olduğunuzu sizde biliyorsunuz. İnatçı yönlerinize dikkat.



İKİZLER: Çok gezerek bir konuyu araştırarak öğreniyorsunuz. Tecrübelerini sizin kadar iyi kullanan çok az insan vardır. Fikirlerinizi çoğaltarak çevrenize yardım edebileceğinizi farkındasınız. Fakat bugün çevrenize ters düşebilirsiniz.



YENGEÇ: Kendinizi aşma konusunda yeni bir dönem başlatıyorsunuz. Kendinize daha fazla güvenmenin zamanı artık geldiğini görüyorsunuz. Kariyer evinizdeki Retro Merkür size çok şey öğretecektir. Duygusallığınızı bırakmalısınız.



ASLAN: Değerli zamanınızı boş yere harcamak istemediğiniz için, çevrenize duyarsız davranacaksınız. Egoistlikle suçlanabilirsiniz. Bildiğiniz yolda ilerlemeye devam etmelisiniz. Çevrenizin hakkınızda söylemlerine aldırmamalısınız.



BAŞAK: Tempolu çalışmaya devam etmeli ve disiplinli yapınızı bozmamalısınız. Enerjinizi dağıtmak istemediğiniz için, başarı her geçen gün çok daha fazla bir şeklide size yaklaşıyor. Çevrenizden istemediğiniz bir tepki alabilirsiniz.



TERAZİ: Hiçbir şekilde dengenizi bozmak istemediğiniz için, çevrenizdeki kişiler tavırlarınızdan etkilenebilirler. Arkadaşlarınızla yapacağınız işbirliği sayesinde, önemli aşamalar kaydedeceksiniz. Daha itaatkar olmalısınız.



AKREP: Arkadaş çevrenize duygusal tepkiler gösterebilirsiniz. Bunaldığınız anlarda, sorumluluklarınızdan kaçmak istiyor fakat sahiplenme duygunuz yüzünden, bir türlü başaramıyorsunuz. Yollardan alacağınız haberlere şaşırmamalısınız.



YAY: Bugün maddesel konularla ilgili harcamalarınıza dikkat etmelisiniz. Düşündüğünüz konuların maliyeti size yüksek gelecektir. Pazarlık yapmasını bilmediğiniz için, çoğu kez yaşamınızı zorlaştıran ödemeler karşınıza çıkıyor.



OĞLAK: Enerjinizin yüksek olduğu bugün her konuda dikkatli olmak zorundasınız. Olayları akışına bırakmak yerine takip etmekten karlı çıkacaksınız.

Evinizle ilgili harcamaların gündem kazanmasıyla, bütçenizi yeniden dengelemelisiniz.



KOVA: Başarılı olmayı amaç haline getirdiğiniz için, zor hedefler peşindesiniz. İdeallerinizi gerçekleştirecek yollardan beklediğiniz haberlerin istekleriniz doğrultusunda gerçekleştiğini göreceksiniz. Yalnız kalmak size olumlu geliyor.



BALIK: Bugün yoğun bir duygu seli içindesiniz. Dengelerinizi alt üst eden düşüncelerinizi beslemekten yorulmuyorsunuz. Zaman değerlerinizi iyi kullanmalısınız. Özellikle duygusal dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın