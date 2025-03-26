KOÇ: Bugün, özellikle kendi benliğinizle baş başa kalıp, çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz. Bu tür ruh halini gündeme getiren nedenleri düşünerek bilinçli bir şekilde olaya yaklaşıyorsunuz.

BOĞA: Aranızda tartışmalar, kavgalar eksik olmasa da, yakın çevreniz tarafından birlikteliğiniz takdirle izleniyor. Her ikinizin de eleştiriye gelemeyen yönünüz olmasa, aranızda geciken bazı konular hızlı bir şekilde sonuçlanacak.

İKİZLER: Yakın aile çevrenizin özel hayatınızla ilgili sözler sarf etmelerini kaldıramıyorsunuz. Bu tür durumlarda sessizliği tercih etmeniz size avantaj sağlayacak. İki taraf arasında davranış mesafelerinizi ayırım gözetmeden uygulayın.

YENGEÇ: Zor durumda kalan insanların "hızır servisi" gibisiniz. Yardımlarınıza alışan insanlar, yaşamın diğer pencerelerinde de sizi yanlarında görmek istiyorlar. İşte bu noktada, bazen taşan sabrınızla hemen "kötü insan" oluyorsunuz.

ASLAN: Yılların kazandırdığı deneyimlerin verdiği birikimleri ile; bir çok konuda fevri davranışlarınız nedeniyle uyaran kişilerin sözlerini yabana atmayın. Gerçi, siz bu maddi konunuzla ilgili çok yönlü düşünmeyi sevmiyorsunuz.

BAŞAK: Bugün, uğraş verdiğiniz alanda kendi kendinize sabrı empoze edin. Ya da; yakın çalışma arkadaşınızın yardımını isteyin veya kısa süreli olarak faaliyet konunuzu ona devredin.

Ayrıntıları abartarak süreyi uzatıyorsunuz.

TERAZİ: Yakın arkadaşınızla, hakkında konuştuğunuz üçüncü kişi ile ilgili olarak duygusal temelde yaşadığınız sert dönemeçler sizi rahatsız ediyor.

Bugün, karar verme mekanizmanızda sizi zorlayan çevre etkileşimlerden uzak kalın.

AKREP: Çevrenize yardım etmek zorunda kalmaktan yoruldunuz. Harcamalarınızı kısıtlamak zorunda kalabilir ve bunun yarattığı stress ile boğuşabilirsiniz.

Her şeyinizin mükemmel olmasını istiyorsanız, kendinizi dinlendirmelisiniz.

YAY: Finans konuları ile öngörülerde partnerinizin fikirlerini alsanız iyi olacak. Yanlış adımlarla maddi riskler içine girmemek için, tarzınızdan vazgeçmelisiniz. Çevrenizi geniş bir ufukla görürseniz, daha tatminkar olacaksınız.

OĞLAK: İş günü içinde şartlar gerektirdiği için, bir çok kişi ile yüz yüze görüşmeleriniz oluyor. Bunların içinde daha sonra da tekrar zorunlu olarak karşı karşıya geleceğiniz kişilerle, geri dönüşler yapmak zorunda kalabilirsiniz.

KOVA: Partnerinizin yanında gereksiz kişilik ispatları yapmaya kalkmayın. Yaşam spektrumuna göre kapladığınız alanın ne kadar dar olduğunun bilincindesiniz. Bu nedenle; bilemediğiniz, karşı karşıya gelmediğiniz birçok şey olabilir.

BALIK: Bugün, farklı anlamda düşünmeye çalışırsanız, kayıplarınızla ilgili olarak girdiğiniz streslerin etkisini azaltabilir veya tamamen yok edebilirsiniz. Deneyimleriniz ve öngörüler eşliğinde, kazanımlara doğru yelken açacaksınız.