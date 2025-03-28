Güneş tutulması sert rüzgarlarla geliyor

14 Ekim 2023'te yaşanan Güneş tutulmasının etkilerini yeniden hissedeceğimiz bu dönemde büyük değişimlere adım atıyoruz. Yeni başlangıçlar ve yeni döngüler bizleri bekliyor. Evrensel dönüşümün kapıları aralanırken, eskiyi geride bırakmak artık bir zorunluluk haline geliyor.



Ay'ın Güneş'e göre olan pozisyonu, tutulmanın cinsini belirler. Ay'ın, Güneş'in görünen çemberini tamamen kapladığı durumlarda "Tam tutulma" meydana gelir. Ay'ın, Güneş ışığını tam kapatamadığı durumlarda, Güneş'in etrafında bir halka oluşur ve ortada Ay'ın gölgesi olur. Bu "Halkalı tutulma" dır. Ay'ın Güneşi kısmen örtmesi sonucu da "Parçalı tutulmayı" meydana getirir. Her tam ve halkalı tutulmanın başlangıcı "Parçalı tutulmadır". 29 Mart 2025 yılının en kadersel Güneş tutulmalarından birini yaşayacağız. 14 Ekim 2023 Güneş tutulmasının misillemesini yaşayacağımız bir dönem içindeyiz. Yeni başlangıçlar yeni dönemlerin içine giriyoruz. Eskiye veda etmek zorundayız. Yönümüz değişiyor. Bir daha geçmiş hayatımız gibi olmayacağız.

'AYRILIKLAR SÖZ KONUSU'

Terazi burcu ilişkileri temsil eder. Toplumsal duygularımızda adalet mekanizması çalışır. İnanç, dostluk sosyal platformlar, sevgi teması kolektif duygular içinde hareket etmemizi istiyor. Toplumsal olgular ortaya çıkıyor. Sistemler yenileniyor. Kadersel aşklar ve ayrılıklar söz konusu. Tutulmadan 30 gün önce etkileri başlar ve 90 gün gibi bir zamana yayılır. Olması gereken olaylar olur ve değişimler bir daha dönüşü olmayacak şekilde yeniden düzenlenir. Bir yıllık döngüsünü tamamladığında biz artık eski durumumuzu unutup yenisine alışmış oluruz. Bazı fedakarlıklar yeni başlangıçlar getirecekler. Güneş bilincimizin merkezidir. Yaşama bakış açımızı belirler. Güneşin yaydığı ışınlar üzerimizde manyetik bir etki yarattığından gündüzleri düşünme mekanizmamız çok iyi çalışmayabilir. Gece güneşin etkileri azaldığı için insan beyni daha iyi çalışır. Güneş tutulması yapabileceğinizi hiç düşünmediğiniz şeyleri yapmanıza yardımcı olurlar. Tutulmalar değişiklik ve yeni durumların ortaya çıkmasına yol açar. Tutulmalar bazen size yeni bir kapıyı açarlar. Daha önce asla giremediğiniz bir kapı ardına kadar açılır.

'YENİ DÜZEN KURULUYOR'

Bozulmuş dengeler yeniden kurulacak. Haksızlıklar karşısında evren adalet sistemini kuruyor. Sert çarpışmalar söz konusu. İlahi adalet dediğimiz konular yüzümüze çarpacak. Aniden gelişen olaylar bir ana birçok olaya ışık tutacak. Düzen içinde yeni düzen kuruluyor. Dünya liderleri yer değiştiriyor. Mars rüzgarları sert esecek. Toplumlar sınavdan geçiyor. Amerika'nın sorunları büyüyor. Liderler ve adalet birlikte yerini alacak. İsrail'in kendi içinde savaş enerjileri daha da yükseliyor. Dünyanın tepkisini almaya devam edecek. Amerika ile ilgili politik bağları zayıflayacak. Amerika'nın gücü dünya üzerinde zayıfladıkça yeni politika oyunları içinde olacak. Seçimler sonrası huzursuzluklar. Halk arasında isyanlar. Tutulma Türkiye'nin yükselen burcunda Mars'dan etki alacak. Sert bir izlenim oluşacak. Mars Yengeçte gıda aile ve duygusal konularını gündeme getirecek. Eski ve geçmişte yaşanan bir çok olayı bir film gibi düşünerek, artık eski duyguların geride kaldığını düşünmeye başlayacaksınız. Tutulma ile birlikte yeni düşüncelerin paralelinde sizi destekleyen olaylar ufkunuzu genişletecek.



'GELECEĞE ODAKLANMALIYIZ'

Bir süreç sonlanıyorsa hayrınıza uygun evrenin yardım elidir. Biten olayların arkasından koşmayalım. Son yüz yılın en kritik ve en anlamlı tutulmasını yaşıyoruz. Devinim değişim zamanları geldi artık. Arkaya bakmak yerine geleceğe odaklanmalıyız. Çalışkanlık, iş sistemleri, temizlik, hijyen, sağlık, liderler, sanatçılar dünyayı temelden etkileyecek değişimlere hazır olmalıyız. Reformist değişimler olacaktır. Alacağımız radikal kararlar hayatımızı değiştirecek. Uzun süredir oturduğunuz bir semtten bir daha dönmemek üzere taşınabilirsiniz. Ülke değiştirebilirsiniz. Yeni bir kazanç kapısı ardına kadar açılabilir. Meslek değiştirebilirsiniz. 29 Mart'ta Koç burcunda gerçekleşecek olan bu Güneş tutulması ile devletler arası bir karmaşa ve yeni bir düzen geliyor. Ruhsal yönden duygusal değişimler, yeni alacağımız tavırlar bu Güneş tutulmasının kapsamında olacaktır.