Yıldız falınız

KOÇ: Yeni tanışacağınız kişilerle maddi yapılanmaya girebilir ve ortak kazançlar tablosu altında bir takım çalışmalara yönelebilirsiniz. Bugün, her konuda çeşitli ve farklı olaylar ortaya çıkacak. Beklediğiniz haberler gündemde.



BOĞA: Maddi konularla ilgili planladığınız konuların gündeme gelmesi sizi rahatlatacaktır. Sınırlarınızın genişlemesini istiyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız kendinize özgün olmalı. Yaşamınıza yeni bir bakış açısı gelecektir.



İKİZLER: Yakın geçmişinizi artık düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmalarınızı ileriye dönük planlamalısınız. İş ortaklıklarında özgür çalışmaktan yanasınız. Emir almaktan hoşlanmıyor hemen tepki gösteriyorsunuz.



YENGEÇ: Güçlü sezgileriniz size her konuda destekliyor. Bugün, partnerinizi kıskandıracak hareketlerden vazgeçmelisiniz. Onun algılama tarzı sizden çok farklı ve olayları abartmanıza bir anlam veremiyor. Kendinizi mutlu etmelisiniz.

ASLAN: Kişisel egonuzu tatmin edecek bazı olayların gündeme gelmesiyle kendinizi aktif hissedeceksiniz. Yaptığınız her şeyin anlamlı olmasını istiyorsunuz. Çevrenizin desteğini üzerinizde hissettiğiniz zaman daha mutlu oluyorsunuz.



BAŞAK: Çevresel ilişkilerinizde size hayran olan kişilerin varlığı sizi mutlu ediyor. İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenmelisiniz.



TERAZİ: Kazançlarınız konusunda oldukça ısrarcı davranmakla madde grafiğinizi yükseltiyorsunuz. Sizi engelleyecek ortamlardan sıkılıyor ve yeni konularla kendinizi meşgul ediyorsunuz. Amaçlarınızın saptırılmasına tahammülünüz yok.



AKREP: Sizin derin duygularınızı karşı tarafa anlatmanız zaman alabilir. Bugün olayların karşısında değişik tepkiler göstereceksiniz. Ayağınıza gelecek fırsatlar konusunda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Sabırlı olmalısınız.



YAY: Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman gününüz daha güzel geçiyor. Bugün, yaratıcı yönlerinizi ortaya koyabileceksiniz. Gizemli ve değişik olaylar ilginizi çekiyor. Çevrenizdeki kişilerin, farklı yönlerinden yola çıkacaksınız.



OĞLAK: Olaylara mantıklı bir şekilde yaklaşmanıza alışanlar için bugün farklı davranışlarınız onlara şaşırtıcı gelecektir. Bilinç altınızda sizi yoran düşüncelerinizden bir an önce kurtulmalısınız. Takıntılarınıza dikkat etmelisiniz.



KOVA: Enerjiniz çok yüksek İnatçı davranışlar içindesiniz ve kafanızdaki konuları yaşama geçirme konusunda ısrarcı yaklaşıyorsunuz. Mesleki alanınızda farklı çalışmalara yönelmek istiyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan vazgeçin.

BALIK: Birçok olayı içinizde yaşamaktan yanasınız. Duygularınızı yeniden yapılandırmak için uygun bir gün içindesiniz. Kendinizi yargılamak istemiyor ve bazı beklentilerinizi yaşama geçirme konusunda beklemeyi tercih ediyorsunuz.