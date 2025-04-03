KOÇ: Sevdiklerinizin duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz.

İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacağınız bir gün.

BOĞA: Bugün ilginç düşünceler üreteceksiniz.

Sizin ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum sizi iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

İKİZLER: Bugün olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz.

Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor.

Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek. Sözlerinizi ustaca kullanarak, çevrenize istediğiniz her şeyi yaptırabileceksiniz.

ASLAN: Toplumsal ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergilemeniz sizi önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.

Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.

BAŞAK: Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.

Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme gelecek

TERAZİ: Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacağınız bir gündesiniz.

AKREP: Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.

Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız.

Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceksiniz.

Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

YAY: Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız.

Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.

Sinirsel gerilimlerin olacağını unutmayın.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Bugün maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.

BALIK: Sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden ayağınıza gelecek. Maddi bolluğa kavuşuyorsunuz. İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızın ötesinde genişleyecek.