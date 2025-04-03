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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 03 Nisan 2025, 06:50

KOÇ: Sevdiklerinizin duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz.
İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacağınız bir gün.

BOĞA: Bugün ilginç düşünceler üreteceksiniz.
Sizin ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum sizi iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.

İKİZLER: Bugün olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz.
Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor.
Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz.

YENGEÇ: Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek. Sözlerinizi ustaca kullanarak, çevrenize istediğiniz her şeyi yaptırabileceksiniz.

ASLAN: Toplumsal ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergilemeniz sizi önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.
Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.

BAŞAK: Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.
Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme gelecek

TERAZİ: Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacağınız bir gündesiniz.

AKREP: Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.
Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceksiniz.
Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.

YAY: Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız.
Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.

OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.
Sinirsel gerilimlerin olacağını unutmayın.

KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Bugün maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.

BALIK: Sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden ayağınıza gelecek. Maddi bolluğa kavuşuyorsunuz. İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızın ötesinde genişleyecek.

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