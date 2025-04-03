KOÇ: Sevdiklerinizin duygularını yoğun hissettiğiniz için, onların isteklerini önceden sezebileceksiniz.
İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız. Bilgi kaynaklarınızı doğru kullanacağınız bir gün.
BOĞA: Bugün ilginç düşünceler üreteceksiniz.
Sizin ortaya çıkardığınız projeleri çevrenizdekilere kaptırmaya aldırmıyorsunuz. Fakat bu durum sizi iş başarınızın gecikmesine neden oluyor. Daha dikkatli ve tetikte olmalısınız.
İKİZLER: Bugün olumlu duygular içindesiniz. Sizi mutlu edecek haberlerin yolda olduğunu müjdeleyebiliriz.
Aşk yaşantınız yeniden canlanıyor.
Fikir üretebileceğiniz ve çeşitli faaliyetler de boy göstereceğiniz, bir gün içindesiniz.
YENGEÇ: Aklınıza taktığınız konular üzerinde yoğunlaşmak yerine, çevrenizdeki orijinal olaylara yorum getirmelisiniz. Zihinsel aktivitenizin yüksek. Sözlerinizi ustaca kullanarak, çevrenize istediğiniz her şeyi yaptırabileceksiniz.
ASLAN: Toplumsal ilişkilerinizin canlı olması sizin tepelerde olmanızı sağlayacaktır. Bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekici bir tavır sergilemeniz sizi önemli kişilerin dikkatini çekeceksiniz.
Öğrenme içgüdünüz oldukça yüksek.
BAŞAK: Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz Yine yakın çevrenizde bazı arkadaşlarınızla yeni bir yapılanma içine gireceksiniz.
Bazılarınız yakın dostlarınızla güzellik ve sanatsal olayların gündeme gelecek
TERAZİ: Önemli kişilerle görüşecek birçoğunuz yurt dışı kaynaklı işlerde başarılı pozisyonlara geçeceklerdir. Kendinizden büyük kişilerin önemli desteğini alacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacağınız bir gündesiniz.
AKREP: Zihinsel gücünüz oldukça yüksek seyrediyor.
Tartışmalardan uzak kalmalı ve fikirlerinizi savunurken kırıcı olmamaya çalışmalısınız.
Arkadaşlarınızla birlikte ideallerinizi gerçekleştirecek seyahatler yapabileceksiniz.
Çevrenizde entelektüel aktivitelere katılırken, sanatsal gösterilere de ilgi göstereceksiniz.
YAY: Kendinizle ilgili acele kararlar vermemeli ve sizden yaşça büyük kişilerle takışmamalısınız.
Aile baskısına maruz kalabilirsiniz.
OĞLAK: Yavaş ve temkinli bir şekilde ilerleyerek sosyal hedeflerinize ulaşacaksınız. Çevresel koşularınızı belirleyen eve geçmesiyle, arkadaşlarınızla gücünüzü birleştirmek isteyeceksiniz.
Sinirsel gerilimlerin olacağını unutmayın.
KOVA: Birlikte çalıştığınız kişilerle büyük projeler üretecek, yaşama daha olgun ve farklı bakmaya başlayacaksınız. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Bugün maddi konularda daha temkinli davranmalısınız.
BALIK: Sorumluluğunuz artıyor ve kariyerinizle ilgili yükselmeler söz konusu. Birçok fırsat kendiliğinden ayağınıza gelecek. Maddi bolluğa kavuşuyorsunuz. İsteklerinizde artış olurken, enerjiniz sınırlarınızın ötesinde genişleyecek.