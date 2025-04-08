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Yıldız Falınız FİLİZ ÖZKOL

Yıldız Falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025, 06:50

KOÇ: Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.

BOĞA: Bugün, kendinizi enerjik fakat bir o kadar huzursuz hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla ortak fikirler üretecek ve kendinizi olumlu motive edecek çalışmalar yapacaksınız Bugün Ay ilişki konularında size özgürlük veriyor.

İKİZLER: Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri bir an önce tamamlamalısınız.

YENGEÇ: Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz.
Çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.

ASLAN: Sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla birçok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız.
Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Bugün hırslı yönlerinizi dengeli kullanmalısınız.

BAŞAK: Çevrenizle işbirliği içinde çalıştığınız zaman iş veriminizde artışlar gözleniyor. İşinizle ilgili bilgilerinizi pekiştirme konusunda seyahatleriniz olacaktır. Başarıyı kolaylaştırmak için her türlü donanıma sahipsiniz.

TERAZİ: İşinizle ilgili gerekli çalışmaları başlatabilirsiniz.
Özellikle bugün, iddialı ve ben merkezci davranmakla bir çok başarıyı kucaklayabilirsiniz.
Düşüncelerinizden ödün vermemekle, haklı olduğunuzu çevrenize ispat edeceksiniz.

AKREP: Aşk yaşantınızda yeniliklere ihtiyacınız var.
Rutin ilişkilerden sıkılıyor ve olaylara farklı bir şekilde bakıyorsunuz. Duygusal konularda ani çıkışlarınız partnerinizi bir çok konuda şaşırtıyor. Olumlu ve hareketli bir gün.

YAY: Bugün, yaşan huzursuzlukları fazla abartmamalısınız.
Sizin baskıcı yönleriniz bazılarını sıkabilir. Düşüncelerinizde direttiğiniz müddetçe, onlarla anlaşmanız güçleşebiliyor. Duygusal bağlarınız işlerinizi zorlaştırıyor

OĞLAK: Güzel konuşmalarınızla çevrenizi etkileyecek ve karşıt düşüncelere karşı güzel bir konuşma yapacaksınız. Verici ve paylaşımcı yönlerinizi olumlu bir şekilde yansıtabiliyorsunuz.
Kendinizi anlatma çabaları içindesiniz.

KOVA: Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz.

BALIK: İdealleriniz ve hırslarınız ön planda olacak.
Acele kararlar verebilir ve mesleğinizle ilgili hatalara düşebilirsiniz. Dengeli düşünmeye ihtiyacınız var. Mesleki alanlarınızda başarınızı hızlı bir şekilde hızlandırmalısınız.

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