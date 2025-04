Yıldız falınız

KOÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız. Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.



BOĞA: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün. Cesaretinizi kaybetmeyin.



İKİZLER: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar için sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



YENGEÇ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmeli ve hiçbir şeye kızmamalısınız. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.



ASLAN: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor.



BAŞAK: Hayatınıza yeni insanlar girmek ve çok değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Karşınıza çıkan kişilerin akıl ve zekasından da etkileneceksiniz.. Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.



TERAZİ: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönemdesiniz. Mesleki konularda yapacağınız atılımlar havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşünceleriniz paylaşmak istemeyeceksiniz. Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

AKREP: Yurt dışı seyahatleriniz gündeme gelecek. Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulardan uzaklaşmak yerine sarılmanızda fayda var.



YAY: Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz. İletişim konusunda Venüs'ün hareketi sizi de etkileyecek. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Çalışkanlığınızla ve disiplininizle göz dolduracaksınız.



OĞLAK: Ailenize karşı derin duygular içindesiniz. Onların her türlü sorununun yüklenmenize karşın, bazen karşılığını alamıyorsunuz. Olağan üstü işler peşinde koşmak istiyorsunuz. Hayallerinizin sizi yönlendirmesine izin verin.



KOVA: Kendinizi odaklaşmaya yönlendirmelisiniz. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içinde olmalısınız. Kendinizi aşma konusunda bir çok şey yapabilirsiniz. İçsel güdülerinizi doğru kullanabileceksiniz.



BALIK: Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor.

Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.