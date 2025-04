Yeni dünya hikayesi: Adı da ‘Trump’

"Evvel zaman içinde" diye başlayan hikayelerin sonu hep bellidir. Roller acımasızca uygulanır. İyiler hep zorluklarla mücadele eder. Kahramanlar birçok savaşlardan geçerler. Heyecanla, sonun ne olacağını düşünürüz. Yüreğimiz zayıflardan yanadır. Onlarla ağlar güleriz. İçimiz huzurlu ve rahattır. Nasıl olsa kötülerin akibeti bellidir. Biliriz ki, bu yürek çırpıntılarımız boşunadır. Masallar mutlu sonla biter. Gözyaşlarımızla anlatırız birbirimize.



'ZOR BİR DENKLEM'

Yeni dünyanın yeni kahramanı, Trump. Kime göre iyi veya kötü diye sınıflandırmamız mümkün değil. "Her yiğidin gönlünde bir aslan yatar", "Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır" deyişlerine sonsuz saygılıyız. Özgürlüğün temel ilkesinde sevgi vardır. Gelgelelim, Trump hikayesinin sonu ne olacak diye tüm dünya ağzı açık, kulağı dikilmiş bekliyor.

Şarkılarını zevkle dinlediğimiz Bülent Ortaçgil'in anlamlı bir şarkısının mısralarında olduğu gibi "Olmalı mı? Olmamalı mı?" sözlerinden yola çıkarak yolun sonunu ve bu hikâyenin varacağı son noktayı bekliyoruz. Siyasetin bilmecesi zor bir denklem.

'ÇATLAK SESLER'

Ülke yönetmek cesaret isteyen bir iştir. Akıl almaz senaryoların döndüğü ortamlar da ülkelerin sınav sahasıdır. Birilerinin ayağına basmadan, herkes birbiriyle dans etmek zorundadır. Bozuk ritimli ilişkiler ve yalanların dolanların cirit attığı ortamlardır. Birbirimizin kuyruğuna basarak, çelme takarak ilerlememiz, başarı hırsı içinde öfke nöbetlerimiz, aldatmacalar, aldanmalar, acılarımızı ifade eden abartılar hepsi bir çeşit vahşi siyaset seremonisi değil midir? Son yıllarda Amerika'nın politik haritasında garip çatlak sesler var. Yine eski bir klasik çocuk hikayesi geldi aklıma. "Güliver devler ülkesinde" İşte tam Amerika ve dünyanın son durumu. Bu hikâyenin içine biraz girelim ve karıştıralım bakalım, altından neler çıkacak.



'GARİP BİR ÜLKE'

Çok uzağa gitmeyelim. Yakın geçmişte iki dönem Başkanlık yapan Obama, iyi bir lider izlenimi vermişti. Tabii ki, ülkenin iç dinamiği nedir tam bilmiyoruz ama dünya bu başkanı çok sevmişti. İnsancıl ve barışçıl bir tablo çizmişti. Üstelik ülkesinin ekonomisini zorlayacak çılgınlıklara kalkışmadı. Refah seviyesini düşürmedi. Hemen ardından büyük bir enerjiyle gelen Trump, topluma aykırı geldi. Üstelik, Amerikan bütçesinin dengelerini bozan çılgınlıklara başladı fakat Obama'nın kurduğu düzen içinde yoluna devam ettiği için gelecekteki kayıpları göremedi. Amerika garip bir ülke. Demokrasi anlayışı tartışılabilir. Trump'a oy kaybettiren Biden niye seçildi, neden gitti anlaşılmadı fakat büyük hatalar yaptı. Amerika'nın bütçesini İsrail ve Ukrayna savaşlarında kullanmaya başlayınca ekonomik kriz kapıya dayandı... Ve son seçimlere henüz başkanlığa doymamış Trump büyük bir coşkuyla yeniden girdi. Elon Musk'ı da yanına aldı fakat Biden'ın yarattığı krizi düzeltme çabasının o kadar kolay olmayacağını gördü. Atının mahmuzlarını Orta Doğuya çevirmekle olayı çözeceğini zannediyor.

YENİ KAHRAMANLAR

Dünya ekonomisi yeni kahramanlarını yaratmaya devam ediyor. Ülkesinin eski gücünü yaratmakta zorlanacağını fark etmesi Trump'ın zamanını alacaktır. Çin, Japonya, Kore gibi güçlü ülkelerin ekonomi ağına takılabilir. Yeni getirdiği yöntemlerin nereye kadar çözüm olabileceğini dünya tartışmaya başladı. Her ülke kendi çıkarını düşünerek yeni hesaplarını yapmaya başladı. Amerika'nın en korktuğu ülke Çin, korkulmayacak gibi de değil. Amerika'nın yan sanayisi bu ülkenin elinde. Emperyalist ülkelerin konfora olan düşkünlüğü, arı gibi çalışan Çin'in işine yaradı. Covit salgınını yaşadığımız dönemde virüsün önce bu ülkede çıkmasına rağmen en az zayii veren yine Çin oldu. Tarihin tozlu sayfalarında dolaştığımız zaman Çin'in geçmişte bile, her zaman baş belası bir ülke olduğu kesin. Kapitalizmin şımarıklığı Japonya ve Çine yaradı. Artık yükselen ve alçalan değerler yer değiştiriyor. Amerikan rüyasının kabusa dönüşmesiyle boğulan bir Amerika, düşüşe geçerken tüm dünyayı da batırmaya çalışıyor. Bu durum oldukça can yakıcı olmasına rağmen aklıma hemen şu sözler geliyor. Geçmişte "Altay' dan gelen ve Çin seddini yaptıran Türkler son sözü söyleyecek. Anlı şanlı bir tarihimiz var. Mutlu sonu Türkiye noktalayacak.

GÜNÜN SÖZÜ

Siyaset kaygan bir oyundur. (anonim)