Yıldız falınız

KOÇ: Canlı bir gününüzdesiniz. Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işleriniz erteleyebilirsiniz. Fazla çalışıyor ve elinizdeki işleri bir an önce bitirmeye özen gösterirken, yardım alabilirsiniz.



BOĞA: Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Sevdiğinize karşı kesinlikle gizlilik içinde olmamalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.



İKİZLER: Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.



YENGEÇ: Siz aşka her zaman çok önem veren bir kişi olarak her zamankinden çok daha fazla aşk duygularınızın yoğun olacağını bilmelisiniz.

Partiden partiye koşarken, katılacağınız toplantılarda bir çok kişinin dikkatini çekeceksiniz.



ASLAN: İyi bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz.



BAŞAK: İş birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek. Yaratıcılığınızı destekleyen davranışlar içindesiniz. Karşınıza çıkacak olan bu fırsatlar geride kalan olumsuzlukları unutturacak.



TERAZİ: Geçmişle ilgili anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Bulunduğunuz ortamlarda dostlarınızın varlığıyla mutlusunuz.



AKREP: Büyük rakamlar peşindesiniz fakat beklentileriniz boş değil. Önemli anlaşmalar sizi bekliyor. Kendinize güvenmenize rağmen, önleyemediğiniz kuruntularınız yüzünden problemlerinizi abartmaya başladınız. Kazalara müsaitsiniz.



YAY: Ay burcunuzda ilerlerken, duygusal yönleriniz atağa kalkıyor. Sürekli değişimler içindesiniz. Gün içinde, bir takım kararsızlıklar yaşamanız mümkün. Bugün, partnerinizle olan ilişkilerinizde içten ve samimi davranıyorsunuz.



OĞLAK: Kendinizi ve kişisel özgürlüğünüzü sorgulayarak, adımlarınızı sağlam bir şekilde atmaktan yanasınız. Araştırmalarınızı derinleştirerek, düşünmediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Sonuç istediğiniz gibi olacak.



KOVA: Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı grafik çiziyorsunuz.

İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.



BALIK: Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Karşıt düşünceye sahip kişilerle yaptığınız görüşmelerde ikna kabiliyetinizi etkili bir şekilde kullanacaksınız.

Güncel olayların sizin için önemli olduğunu biliyor, ısrarcı davranıyorsunuz.