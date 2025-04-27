Yıldız falınız

KOÇ: Bugün özellikle olaylara duygusal bir derinlikte bakmak isterken çalışmalarınızı yoğunlaştıracaksınız. Amir durumunda olan kişilerle uyum içinde çalışmalar sergileyeceksiniz. Olumlu şekilde kendinizi yönlendirmelisiniz.



BOĞA: İdealleriniz konusunda tereddütleriniz var. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. Yollarla ilgili planlarınız olabilir. Yaşayacağınız gecikmeler sizi demoralize etmemeli. Sakin olmaya ihtiyacınız var.



İKİZLER: Çevrenizdeki olaylara karşı kayıtsız kalamıyorsunuz. Meraklı yapınız sizi istemediğiniz sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Düşüncelerinizi açıklarken çevrenize karşı kırıcı olabilir, yakın bir arkadaşınızı üzebilirsiniz.



YENGEÇ: İlişkilerinizi sorgulamak adına başkalarını baskı altına almamalısınız. Siz üzerine gittikçe o kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu tür çelişkiler karşılıklı yıpranmaya neden olduğu için kendinizi kontrol etmek zorundasınız.



ASLAN: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergiliyor olabilirsiniz. Şüpheci ve baskıcı yönleriniz nüksettiği zaman gereksiz tartışmalar çıkarıyor ve çevrenizde olumsuzluk örneği oluyorsunuz. Onlar özveriyi bekliyor.



BAŞAK: İnce hesaplar peşinde koşarken detaylar sizin için önemli olacak. Girişimciliğiniz takdir görmesine rağmen yüklendiğiniz misyon kolay değil. İşinizle ilgili kuruntularınızın nedeni içsel güvensizliğinizden kaynaklanıyor.



TERAZİ: Çevrenizi ve kendinizi sorgulayarak, haklı çıkmaya çalışıyorsunuz. Oysa, bazı konuları sonradan düzeltmek mümkün olmuyor. Bu dönem iyi niyetli yaklaştığınız her konunun sonradan olumsuzluğa dönüşmesi enerjinizi bölmemeli.



AKREP: İnatçı yapınızı daha da körükleyecek olayların ortasında bulunuyorsunuz. Çevrenizde çalışan insanların sizinle ayni potansiyele sahip olmaları mümkün değil. İçinde bulunduğunuz ortamlardaki gelişmelerle bir sonuca varamazsınız.



YAY: Maddi konularda sınırlarınızı genişletme çabası içindesiniz. Bugünlerde size gelecek olan iş tekliflerini düşünmeden kabul etmemelisiniz.

Kendi düşüncelerini savunan biri olarak uğraşılarınızla ilgili tavizler vermeyeceksiniz.



OĞLAK: Partnerinizin duyguları karşısında bocalamanız mümkün. Onun beklentilerinde sizi aşan pozisyonlar söz konusu olacak ve kendinizi çaresiz hissedebilirsiniz. Olayların mantığının çok önemli olduğunu ona anlatmalısınız.



KOVA: Maddi konularda beklediğiniz gelişmeyi henüz yakalayamadınız. Çevresel koşulların değişken tablolar çizmesi, sizin kararlı bir rota çizmenizi engelliyor. Tercih hakkınızı acele etmeden mantıklı bir şekilde kullanmalısınız..



BALIK: Birlikte iş yaptığınız kişilerin organizasyon yetenekleri sayesinde, başarı olasılığınız artıyor. Bugün yönetilmekten hoşlanmadığınız için ortak çalışmalarınızda girişimci fakat paylaşımcı insanları tercih ediyorsunuz.