KOÇ: Planladığımız işlerinizde daha temkinli ve ayrıntıcı davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli, olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmelisiniz. Karşılaşacağınız zorlukları yenmelisiniz

BOĞA: Yapmanız gereken çok bir çok iş sizi bekliyor ve kişisel sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Bugün Güneş kişisel evinizde ilerliyor ve maddi konularda dikkatli ayrıntıcı ve kuralcı yapıyor. Disiplinlisiniz.

İKİZLER: Arkadaşlarınızla birlikte yapacağınız ortak çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın size sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız.

Çalışmalarınızda, karşı taraftan beklediğiniz, güven duygusunu ispat edebilecekler.

YENGEÇ: Duygusal yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Pratik düşünmenize rağmen düşünceleriniz paylaşmak konusunda çekimsersiniz.

Planlarınızı önemsemek zorundasınız.

ASLAN: Mars burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacaktır. Ay'ın bulunduğu konum, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi ve mantıklı bakmanızı sağlıyor.

BAŞAK: Duygu karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi kendinize çekiyor, aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedecek, etkileneceksiniz.

TERAZİ: Kazançlarınızı sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek, yeni çalışma alanlarını keşfetmelisiniz.

Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve her zamanki seçiciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

AKREP: Aşk ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, bulanacağınız ortamlarda, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

YAY: İlişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Çevrenizin davranışları konusunda haklı çıkmak istiyorsanız, verdiğiniz sözleri yerine getirmelisiniz.

OĞLAK: Duygularınızdan emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. İçinde bulunacağınız şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz.

Kendinizi ifade edecek konularda emin adımlarla ilerlerken, sitemlere aldırmamalısınız.

KOVA: Beklediğiniz paraların gecikmesiyle birlikte size sunulan şartlardaki değişimlerden, canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz.

Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız.

BALIK: Yakın çevrenizle birlikte yapacağınız eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.

Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.

Felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz.