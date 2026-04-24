Yıldız falınız

FİLİZ ÖZKOL

Yıldız falınız

filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 24 Nisan 2026

KOÇ: Sezgilerinizin doğru çıkması yüzünden, çevrenizdeki birçok olayı kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek.

BOĞA: Bugün sırlarınızı hiç kimseyle paylaşmamalı, bazı şeyleri kendinize saklamalısınız. Kendinizden başka hiç kimsenin fikirlerini kolay kabul etmeyeceksiniz. İnatçı yapınızı her fırsatta vurguluyor ve rekabetçi davranıyorsunuz.

İKİZLER: Anlık gelişen olaylar karşısında tepki gösteriyor ve kısa sürede çevrenizi etkiniz altına alabiliyorsunuz. Bugün duygusal enerjiniz oldukça yüksek ve ilişkinize olumlu bir şekilde yansıyor. Partnerinizle ortak zevkleriniz gündeme gelecek.

YENGEÇ: Farklı yolları seçerek herkesten önce çözümlediğiniz sorunlarla çevrenizde şaşkınlık yaratıyorsunuz. Bugün kıskançlık güdülerinizi denetleme ihtiyacı içinde olacak hatta kendinize bu konuda disiplin bile getireceksiniz.

ASLAN: İletişim konusunda yoğunluk söz konusu olacak. Sezgilerinizin güçlü olmasından dolayı gerilim yaşayabilirsiniz. Sizi rahatsız eden bazı kişiler olduğu gibi kabul ederseniz, kendinizi daha rahat hissedecek daha yaratıcı olacaksınız.

BAŞAK: Çevrenizde iletişim içinde olacağınız kişilerin yaşantınıza sağlayacağı olumlu katkıları inkar etmiyorsunuz. İlişkinizdeki bu bilinçli yaklaşımlarınız, karşı tarafı da rahatlatacak. Fakat kendinizden de ödün vermemelisiniz.

TERAZİ: Beraber çalıştığınız kişilerin farklı beklentileri yüzünden iş potansiyelinizin azalmasını istemiyorsanız onlara karşı daha özverili yaklaşmalısınız. Göreceksiniz olaylar kısa sürede çözümlenecek ve siz de rahatlayacaksınız.

AKREP: Yaşam enerjinizin güçlü olduğu bir gündesiniz ve birçok işi bir arada yapmanın keyfini yaşayacaksınız. Yaratıcılık dürtülerinizi istediğiniz alanda kullanabilirsiniz. İşinizle ilgili istenmeyen gelişmelerde panik yapmayın.

YAY: Maddi konularda doğru kararlar almalısınız. Birikime önem vermenin zamanı geldi. Ailenizle ilgili yapacağınız olumlu iş birlikleri ve vereceğiniz destek sizi oldukça mutlu edecek. Sürprizlere açık olduğunuz bir gün içindesiniz.

OĞLAK: Sizin için önemli olan işlerde kişisel yeteneklerinizle beraber sezgileriniz sizi yanıltmayacak. Arkadaşınızla uygun girişimler yaparak projenizi kısa sürede sonuçlandırabilirsiniz. İşinizle ilgili yolculuklar gündeme gelebilir.

KOVA: Partnerinizin her sözünü bu kadar abartmayın. İçsel olarak yaptığınız eleştirel düşüncelerde hep kendiniz haklısınız. Bu şekilde davranarak bir yere varamazsınız. Her konuda gizli bir şeyler arıyorsunuz. Daha basit düşünmelisiniz.

BALIK: Size anlatılan konularda yanlış algılamaya karşı çok dikkatli olun. Hatalara açık bir gündesiniz. Bu nedenle ince eleyip sık dokuyarak, acele karar vermemelisiniz. Olayların gerçek yüzünü beklemelisiniz. Kesinlikle sakin olun.

