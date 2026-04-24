Hikaye bitmedi

Birinci Lig'de Bodrum FK'nın kalan iki maçına 6 puan için çıkarak 4. sıraya göz diktiğini belirten Kantürk, Play-Off hesapları yapan Manisa FK'nın ise henüz Süper Lig'e hazır olmadığını ifade etti.



Trendyol 1. Lig'de sezonun son düzlüğüne girilirken, sadece zirve yarışı değil alt ve orta sıralardaki hikâyeler de en az şampiyonluk kadar dikkat çekici bir hal aldı. Erzurumspor FK deplasmanından alınan 1-1'lik beraberlikle Play-Off biletini cebine koyan Bodrum FK, artık hedef büyüttü. 63 puanla 5'inci sırada yer alan yeşilbeyazlılar, kalan iki maçta Amed Sportif ve Sarıyer karşısında maksimum puanı alıp 4'üncü sıradaki Çorum FK'yı yakalamanın peşinde. Çünkü Play-Off'ta sıralama sadece bir detay değil, kaderi belirleyen en kritik avantajlardan biri. Teknik sorumlu Sefer Yılmaz'ın "Lig bizim için bitmedi" vurgusu da bu işin ciddiyetini net şekilde ortaya koyuyor. Ancak işin bir de alt tarafında kaynayan bir kazan var. Manisa FK... 52 puanla 9'uncu sırada ve Play-Off hattının sadece 4 puan gerisinde.

Kağıt üzerinde zor, ama imkansız değil. Üstelik son haftaların en dikkat çeken form grafiğine sahip ekiplerinden biri. Önlerinde Keçiörengücü ve Bandırmaspor gibi dişli rakipler var ama futbol bazen matematiği bozar.



"MANİSA FK HENÜZ HAZIR DEĞİL"

Yine de burada kritik bir soru var: Manisa FK gerçekten hazır mı? Bana göre henüz değil. Süper Lig sadece çıkmakla ilgili değil, orada kalabilmekle ilgili. İstikrar olmadan gelen bir yükseliş, kısa vadeli bir heyecanın ardından daha büyük sorunlar yaratabilir. Sürpriz bir çıkış, camiayı kaldırabileceğinden daha büyük bir yükün altına sokabilir. İzmir cephesine baktığımızda ise duygular karışık. Bucaspor 1928'in lige veda etmesi üzücü. Altay ve Altınordu'nun son anda tutunması ise adeta derin bir nefes aldırdı. Menemen FK Play-Off'un kapısından döndü. Karşıyaka ise hedefe kilitlenmiş durumda ve Play-Off hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu tablo bize bir şeyi hatırlatıyor: Bu şehir futbolu sadece skorlarla yaşamıyor. İzmir'in her kulübü, bulunduğu ligden bağımsız olarak bu kentin kimliğinin bir parçası. Rekabet elbette olacak, ama sahip çıkmak da şart. Çünkü güçlü bir İzmir futbolu, sadece takımlar için değil Türk futbolu için de büyük bir kazançtır. Şimdi sezonun en kritik virajındayız. Kimileri hayallerine bir adım uzakta, kimileri ise uçurumun kenarından dönmeye çalışıyor. Futbolun en güzel tarafı da tam olarak bu: Son düdük çalmadan hiçbir hikâye tamamlanmış sayılmaz