Yıldız falınız

KOÇ: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınızı daha çok yoğunlaştırmalısınız.

BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman her şey kısa sürede çözüyor. Bugün dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.

İKİZLER: İsteklerinizdeki artış duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri tüm yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: Kararlarınızı alırken istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için gecikmeler yaşıyorsunuz.

ASLAN: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çoğu kez çıkmaza giriyor.

BAŞAK: Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. Günlerdir belirsizliğini korurken aklınıza takılan konular varsa, araştırmalarınızda yoğunlaşacaksınız. Değişimlere hazırlanmalısınız.

TERAZİ: Her türlü ilişkileriniz için yoğun bir gün. Arkadaşlarınızı ve dostlarınızı aramak için çeşitli fırsatlar yaratacaksınız. Çevresel koşullarınızı kendiniz yaratıyorsunuz. Yaşantınızda yeni olaylar ilave içinde olabilirsiniz.

AKREP: Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz. Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz. Çevrenizi yönetmeyi seviyorsunuz.

YAY: Çok güçlü duygulara sahip olduğunuz içinde çevrenizi adeta aşkı çağırıyorsunuz. En büyük kusurunuz, hep istediğiniz cümleleri duymak istemenizdir. Bugün gereksiz bir alınganlık gösterebilir ve partnerinizi suçlayabilirsiniz.

OĞLAK: Duygusal davranmak istemediğiniz halde, her şey üstünüze gelecek. Size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Atılımlarınızı doğru bir şekilde yapmalısınız.



KOVA: İş çevresinde konuşkan kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bugün sizi zorlayabilir. Siz emir almaktan hoşlanmadığınız için size aktarılan düşüncelere tepki gösterebilirsiniz.

BALIK: Yaşam enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor ve duygusal yaşamınızı renklendirmek adına katılacağınız sosyal ortamlarda tanışacağınız kişilerle sıcak gelişmeler yaşayacaksınız. Karşı cinsle aranızda ani gelişen elektrik var.