Yıldız falınız

KOÇ: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdeki kişilerin yoğun temposu sizi de etkileyecek.

Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya attığınız için tepki almaya adaysınız.

BOĞA: Aşkların da gündemde olacağı bir dönem. Bazılarınız, uzun yıllar süren arkadaşlıkları için evlilik kararı alacaklardır. Kişiselliğinizin sizin için önemli olduğunu bilmenize rağmen, sosyal ilişkilerinizi sağlam tutmalısınız.

İKİZLER: Güzel konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içinde olacaksınız. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.

YENGEÇ: Duygularınızın derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar getiriyor.

ASLAN: Ortak çalışmalar gereken bir takım çalışmalar içinde olacağınız bir gün içindesiniz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kaliteniz ve coşkunuzu iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.

BAŞAK: İç potansiyeliniz oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız geniş bir istek yelpazesi gündeme gelecek. Bugün maddi konularla ilgili duygusal bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.

TERAZİ: Bugün, sizi fark etmemek imkansız bir şey. Bulunduğunuz ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içindesiniz.

AKREP: Grup çalışmalarından zevk aldığınız için çevrenizde yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün, partnerinizden de alacağınız destek çok önemli olacak. Orijinal fikirli kişilerin enerjinizi olumlu etkileyecek.

YAY: Bugün hiçbir konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili bir takım çalışmalar içinde olacaksınız. Çevrenizin farklı fikirlerine saygı göstermelisiniz.

OĞLAK: Plüton burcunuzda, kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Yeni açılımlara hazır olmanıza rağmen, ikilem yaşayabilirsiniz. Bugün, güçten yanasınız.

KOVA: Bugün partnerinizin kendine özgün fikirleri olacak ve bu düşüncelerini sizinle paylaşmak isteyecektir. Maddi konularda karşınıza çıkacak fırsatlara çekimser kalmak istemeyeceksiniz. Kendinizi frenlemeyi öğrenmelisiniz.

BALIK: Araştıracağınız konuların, size sağlayacağı kazançları konusunda dikkatli düşünmelisiniz.

Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı karşı taraf zor durumda bırakıyorsunuz. Belirli bir strateji uygulamalı, önleminizi almalısınız.