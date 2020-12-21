Korona virüs salgını ekonominin lokomotifi olan küçük ve orta ölçekli işletmeleri olumsuz etkiledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde küçük esnafa yönelik geniş kapsamlı bir destek paketi açıkladı. 1 milyon 239 bin esnafa verilecek 5 milyar liralık hibe desteği hayata geçiriliyor. Salgından etkilenen 432 bin 567 esnaf, basit usulde vergi ödeyen 806 bin 871 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 239 bin 438 kişi destekten yararlanacak.



BAŞVURULAR E-DEVLETTEN

Pakette 3 ay boyunca 1000 TL nakdi destek hibe (geri ödemesiz) şeklinde olacak. Ayrıca 3 ay süreyle kira yardımı da yapılacak.

Büyükşehirlerde 750 TL, diğer şehirlerde 500 TL kira desteği esnafa can suyu olacak. Bunlar güzel gelişmeler. Bu destekten yararlanabilmek için basit usule tabi olmak gerekiyor. Bu kapsama giren ülke genelinde 806 bin 871 esnaf bulunuyor. Tamirci, kadın ve erkek kuaförü, terzi, pastaneci, pazarcı, yurt, düğün salonu ve kreş işletmecileri, taksi, dolmuş ve okul servisi işletmecileri gibi esnaf vatandaşlar bu destekten yararlanabilecek.

Ticaret Bakanlığı Esnaf Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek pakete ilişkin tebliğin önümüzdeki günlerde yayımlanması ve başvuruların alınması bekleniyor. Paketten yararlanmak için çok fazla bir bürokrasiye de gerek görülmemiş.



2021 Ocak ayı itibariyle başlayacak desteklere, e-devlet üzerinden başvuru yapmak yeterli olacak. Pakette ayrıca KDV oranlarının %18'den 8'e indirildiği ve bunun 1 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı da belirtiliyor. İlaveten gayrimenkul kiralarında stopaj oranı yüzde 20'den yüzde 10'a indirilerek 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Esnafımızın maddi zorlukların aşılması için uzun soluklu nakdi destek, vergi borçlarının ertelenmesi ve sosyal güvenlik primlerinin ertelenmesi ve yanında çalıştırdığı personel için destek gibi beklentileri var. Diğer taraftan bir yıl geri ödemesiz, faizsiz kredilere büyük ihtiyaç duyuluyor. Pandemi sürecinin başlarında mesela Halk Bankası çok düşük faizle, 6 ay sonra ödemesi başlayan 25 bin TL kredi desteği sağlamıştı. Bu tutarın artırılması ve diğer bankaların da esnafa benzer kredi destekleri sağlaması talep ediliyor.



30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depreminin ardından, binaların güvenliği daha da ön plana çıktı.

Yüz binlerce ailenin evleri hasar gördü. Evlerini sigortalayan vatandaşlar DASK'ın onları rahatlatmasını beklerken, DASK'ın verdiği tazminat oranlarının düşük olması kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Türker Gürsoy, DASK'ın operasyonel ve finansal gücünü artırmak için ödeme gücünü 40 milyar liraya yükselttiklerini duyurdu.



BİLİMSEL RAPOR GEREKİR

Ülkemizin %70'inin deprem bölgesinde bulunduğu düşünüldüğünde, binalarımızı depreme karşı sigorta yaptırmanın önemi gün yüzüne çıkıyor. Ancak DASK'ın, ödediği tazminatlar noktasında vatandaşların daha açık bilgilendirilmeye ihtiyaç var. Mesela poliçedeki tutar ile hasar sonrası verilen tutarın örtüşmemesi gibi bazı noktalar vatandaşta şaşkınlık yaratıyor. Mesela ağır hasarlı olan bir bina için vatandaşın ne kadar alacağı net olarak bildirilmeli. Öte yandan evimizi incelemeye gelen DASK yetkilisinin bilimsel veri ile rapor hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Resimlerle veya gözle hasar oranı kararı vermek ne kadar doğru? DASK sisteminde bu konulara da açıklık getirilirse, vatandaş memnuniyeti artacaktır.