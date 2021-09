Türk Metal Sendikası'nın düzenlediği 1. Yerel Basın Kurultayı, 17-18 Eylül tarihlerinde Didim'deki Büyük Anadolu Resort Hotel'de gerçekleşti.

Kurultaya İzmir, Eskişehir, Aksaray, İskenderun, Kocaeli, Muğla ve Bursa gibi çeşitli illerden yerel medyada görev yapan gazeteciler, yazarlar ve akademisyenler katıldı. Kurultayın açılışında konuşan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, "Bizim basın emekçilerinin desteğine ihtiyacımız var. Bizim mücadelemize vereceğiniz her destek, yapacağınız her haber, yazacağınız her yazı emekçilerin sofrasında bir dilim daha ekmek olacaktır.

Türkiye'de çalışma hayatının profesyonel standartlarda ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi önemlidir. İşçi-işveren arasındaki uyumun ve barış içinde çalışmanın değerini bilmeliyiz. İnsana değer veren kuruluşların her açıdan daha kazançlı çıktığı bir gerçektir. Çalışanların özlük haklarındaki iyileşmeler, kurumsal başarıyı da artırmaktadır" diye konuştu.

Kurultayda TAEM Başkanı Dr. Naci Önsal, çalışma yaşamının ve endüstri ilişkilerinin bir denge içinde, yasal ve anayasal haklar doğrultusunda yürütülmesinin önemine vurgu yaptı. İnsana odaklı yönetim anlayışıyla ve kazan&kazan prensibiyle hareket eden kurumların karlılığının daha yüksek olduğunun altını çizen Türk Metal Genel Sekreter Av.

Taliphan Kıymaz iş hayatına dair çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.



YEREL MEDYANIN ÖNEMİ

Küreselleşmenin yerelden başlaması gibi ulusalın yolu da yerelden geçmektedir.

Bu nedenle yerel medyanın gücü çok etkilidir. Bir şehrin röntgenini yalnızca yerel medya çekebilir. O şehre ve bölgeye dair tüm gelişmeleri yerel medya aracılığı ile öğrenilebiliriz. Mesela seçim dönemlerinde adayların kendilerini ifade edebildiği en yaygın mecra yerel medyadır. Özetle olan bitenden haberdar olmak için öncelikle yerel medya takip edilmelidir. Yerel medyanın gücü her geçen gün artarken, bir takım sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu sorunlar kurultayda da masaya yatırıldı.

Bunlardan bazılarını şöyle özetleyebiliriz:

Yerel medyanın girdi maliyetleri yüksektir. Maliyetlerin yüksek, gelirlerin ise yetersiz olması daha etkin çalışmayı önleyebildiği için önemli bir sorundur.

Öte yandan baskı maliyetlerinin yüksek olması, teknolojinin gelişmesi ve akıllı telefon kullanımının yaygınlaşması kağıt baskının adeta sonunu hazırlamakta, bu durum ise gazeteciği dijital yayıncılığa yöneltmektedir.

İkisini aynı anda yapamayan yayın organları, yalnızca dijital yayın yapabilmektedir.

Ancak kağıt gazetenin gücü ve farklı etkinliği de kabul ediliyor. İlaveten dijital gazetecilik de kendi içerisinde bazı sorunları beraberinde getirmektedir.

Çünkü dijital gazetecilik alanında henüz bir yasal düzenleme bulunmamakla birlikte yakın bir zamanda yasal düzenlemenin yapılması gündemdedir. Yasal boşluk ise suistimale açık olabiliyor.

Bazen doğru haberciğin de önüne geçebilmektedir.

Bu nedenle dijital gazetecilik yasasının çıkması beklenmektedir.



GAZETECİLİK ÖZERK BİR İŞ

Diğer taraftan gazetecilik özerk bir görevdir. Kamu yararına hizmet eden bu mesleğin ayrıcalıklı tutulması, daha iyi imkânlar sunulması, çeşitli teşvikler sağlanması talep edilmektedir. Ayrıca gazetecilik alanında eğitim almamış kişilerin, maddi kazanç amacıyla gazeteci sıfatı ile kendini tanımlaması yanlıştır. Hiçbir tecrübesi ve yetkinliği olmadığı halde gazetecilik alanında faaliyet gösterebilmesi, üstelik sadece bir internet sitesi kurarak kendisini 'gazeteci' olarak tanıtan bu sözde gazetecilerin durumu incelenmelidir.

Bu konu bu mesleğe gönül vermiş, fedakârca çalışan gerçek gazeteciler tarafından eleştirilmektedir. Suistimallerin önlenmesi için gerekli yasal yaptırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurultayda Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı da eğitimin önemine vurgu yaparak, "Gazetecilerin diploma formasyonu tanımlanmalıdır. Gazetecilik her aklına esenin yapabileceği bir meslek olmaktan çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı.