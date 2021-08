Ülkemizin gelişmiş bir ülke statüsüne çıkması için öncelikle milli gelirimizin artması yani daha çok üretmemiz ve daha çok çalışmamız gerekiyor. Özellikle dışa bağımlı olduğumuz alanlardan kurtulup bu kalemleri yerli ve milli üretimlere dönüştürmek büyük önem arz ediyor.

Çünkü hiçbir ekonomi dışa bağımlılıkla büyüyemez ve gelişemez. Ülkemizin dışa bağımlı olduğu kalemlerden olan teknoloji, 21. yüzyıl dünyasında geliştirilmesi gereken en büyük güce sahip. Önümüzdeki beş yıl içinde teknolojide dışa bağımlılığın büyük ölçüde ortadan kalkacağını düşünüyorum.

Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesi ile pek çok özel sektör girişimcisi teknolojide önemli çalışmalar yürütüyor.

Bu alanda meyvenin olgunlaşması zaman aldığı için biraz sabır gerekiyor.



İLK 20 ÜLKE ARASINA GİRİLECEK

Uzun zamandır üzerinde çalışılan ve Türkiye için bir dönüm noktası olabilecek Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi (2021-2025) 20 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan belge, Türkiye'nin 2025 yılına kadar yapay zeka alanında yürüteceği çalışmaları içeriyor. Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini millî ve kendine has bir şekilde üretebileceği, insan kaynağının ve kapasitesinin geliştirilmesini hedefleyen Millî Teknoloji Hamlesi; ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı güçlendirmeyi, kritik teknolojilerde atılım sağlayacak politika ve uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 6 strateji etrafında tasarlandı. Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve alanda istihdamı artırmak, araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek, kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim, sosyo-ekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak, uluslararası iş birliklerini güçlendirmek ve yapısal ve işgücü dönüşümünü hızlandırmak şeklinde belirlendi. UYPZB'de belirlenen 2025 hedeflerinden bazıları şöyle:

● GSYİH'yi yükseltmek ● Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdamı en az bin kişiye çıkartmak ● Lisansüstü düzeyde mezun sayısını en az 10 bin kişiye ulaştırmak ● Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesini desteklemek ● Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zeka ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilmesi ● Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlamak.



İNSAN KAYNAĞI ÖNEM TAŞIYOR

Dünyanın en zengin şirketlerinin teknoloji şirketleri olduğu gerçeği ile baş başa kaldığımız bir süreçteyiz. Dünya genelinde "yapay zeka şehirlerinin" giderek arttığı düşünüldüğünde bizim de büyük atılımlar yapmamız gerekiyor. Ancak biz elimizdeki insan kaynağını iyi kullanabilirsek özellikle genç nüfustan yararlanabilirsek hepsinden çok daha şanslı olabilir ve hızla ilerleyebiliriz. Bu hedeflere varmanın yolu eğitimden geçiyor.

Bu nedenle özellikle ilkokuldan itibaren okullarda teknoloji ve teknoloji sektörü hakkında bilgilendirici dersleri zorunlu tutmak ve sektörden uzman kişilerin ders vermesini sağlamak gerekiyor. Çocuklar teknolojinin hayatın her alanında olduğunu, neler yapabileceklerini, insan ve topluma katma değer sağlayacak fikirlerin üretime nasıl döndüğünü, özetle teknolojinin üretim olduğunun mantığını kavramalıdır. Ayrıca teknoloji çalışmalarında önemli rolü olan lisansüstü eğitimlerin artması özellikle doktora yapmak isteyenlere kolaylaştırıcı imkânların sunulmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.

Bilim insanlarının önü açılsın ki, ülkemiz her alanda lider konuma ulaşabilsin. Güçlü gelecekler bilimin eseridir.