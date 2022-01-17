Mikro ve küçük işletmeler için KOSGEB desteği

Ülkemizde ticari ve hizmet faaliyetlerinin kaynağını yani ekonominin bel kemiğini Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır.

TÜİK, KOSGEB ve TOBB'un ortak çalışması ile hazırlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistiklerine göre, sanayi ve hizmet sektörlerindeki 3 milyon 295 bin girişim KOBİ sınıfına girmektedir.

Buna göre KOBİ'ler 2020'de toplam girişimin yüzde 99,8'ini oluşturmakta ve istihdamın yüzde 72'sini, personel maliyetinin yüzde 49,2'sini, cironun yüzde 49,4'ünü, üretim değerinin yüzde 42,7'sini ve faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 41,3'ünü oluşturmaktadır.

İhracatın kapılarını açan, istihdamın bacasını oluşturan, büyük kuruluşlara mal ve hizmet üreterek lokomotif görev üstlenen, vergi veren bu güzide kuruluşlar; finansmana erişim, kurumsallaşamama, teknoloji ve bilgiye ulaşma sıkıntısı ve rekabet gibi bazı problemlerle karşılaşmaktadır.

Özellikle pandemi sürecinde KOBİ'ler büyük sıkıntılar çekti. Bu süreçte inovatif üretim yöntemlerine dönüşüm, çevre ve insan odaklı iş modellerinin artması, teknoloji tabanlı sistemlerin ön plana çıkması, ayrıca tüketici ihtiyaç ve taleplerinin değişmesi ile KOBİ'lerin hedef ve planlarında değişkenlikler meydana gelmiştir.

ÖNCELİK VERİLEN SEKTÖRLER

KOBİ'lerin üretim ve hizmetlerini kesintisiz sürdürebilmesi, global değişimlere uyum sağlayabilmesi adına KOSGEB destekler sunmaktadır. Sağladığı hibe ve teşviklerle onların önünü açmaktadır.

KOBİ'lere desteklerin artması ekonomik performansımız açısından son derece kritik öneme sahiptir. KOSGEB, 2022 başında Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) yönelik hızlı destek programını duyurdu.

Kovid-19 salgını kapsamında KOBİ'lerin istihdam performansına dayalı olarak faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir. Desteğin amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır. Nace Kodları'na göre destekten yaralanabilecek olan sektörler KOSGEB'in web sayfasında yayınlandı. Örneğin İmalat, Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetleri, İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri, Eğitim, Kültür Sanat Eğlence Dinlence ve Spor, Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri desteklenen sektörlere örnektir.

MKİ'lere, "1981 ve sonrası doğumlu son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü olması koşulunda", "başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması" şartı ile "yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek" verilecektir.

3 YILLIK MKİ'LER BAŞVURABİLİR

Eğer işe alınan personel kadın ise destek 10 bin TL artıyor. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel "yeni" kabul edilecektir.

Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler ise en fazla 5 personel için destek alabilecek. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması veya değiştirilmesi durumunda şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecektir. Önceki dönemlerden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de başvuru yapabilecektir.

Başvuru şartına bakıldığında son 3 yıl önce kurulan MKİ'ler başvuru yapabilecektir.

(Kovid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen) 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır.

Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

Destek geri ödeme takvimi ise 2 yıl ödemesiz, ardından dörder aylık dönemler halinde 6 taksitte ödenecektir.

Destek yararlanma başvurusu için son gün 31.03.2022'dir