Konutta ve araçta yeni düzenlemeler

Geride bıraktığımız son iki haftada her kesimi yakından ilgilendiren 'artan konut ve kira artışları ile otomobil fiyatlarının yüksekliği' ile ilgili yazılar kaleme almıştım. O yazılara, geniş bir kesimden çok fazla yorum geldi. Bu hafta da yine konutla ilgili bir konuya değineceğim.

Konut bu ülkede her vatandaşın en önemli ihtiyacıdır ve haliyle 'insanın yaşam hakkı' ve 'sosyal devlet anlayışı' gereği her ailenin kendine ait bir konutunun olması gerekir. Fakat ülkemizde ne acıdır ki fırsatçılık, ahlaksızlık, para hırsı ve açgözlü tutumlar ticari ahlakı zedeliyor. Neyse ki devletimiz artık bu fırsatçılara göz açtırmayacak. Taşınır ve taşınmaz mallara ve hizmetlere ilişkin yapılan 'Vergiye uyum düzeyinin ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılmasına yönelik' yeni yasal düzenleme ile halkımız nefes alacak.

"Gayrimenkul sektöründe olağandışı fiyat artışlarını mercek altına aldık" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, 'Mali, finansal, tapu ve emlak ilan site verilerinin incelendiğini, analiz ve değerlendirme çalışmalarının kararlılıkla yürütüldüğünü' duyurdu. Zaten sektöre zarar verenler, suni fiyat artışları yaparak dengeyi bozan, sektörü baltalayan, piyasayı olumsuz etkileyen, vatandaşların ev hayalini suya düşüren ve gerçek değeri yansıtmayacak ilanlar veren siteler değil mi?



YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK

Yeni düzenlemenin en güzel tarafı ise vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasal işlemlerin başlatılacak olması. 538 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği geçtiğimiz günlerde 31852 numara ile Resmi Gazete'de yayınlandı. Tebliğ ile 'Taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasının temin edilmesine yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcılarına, sosyal ağ sağlayıcılarına ve yer sağlayıcılarına bir aylık süre içerisinde gerçekleştirmiş oldukları işlemlere yönelik' uyulması gereken kurallara yönelik düzenleme getirildi.

Bundan böyle bu kapsamda olan taşınır ve taşınmazlar ile ilgili ticari ilişkiler yürütenler, gerçek değerinin üzerinde fiyat gösteren ve sahte hesaplar yapanlar cezalandırılacak. Böylece taşınır ve taşınmaz mallarda suiistimalin önü büyük ölçüde kesilmiş olacak. Öte yandan kötü niyetli emlakçılar da yakın takipte olacak.

Fahiş fiyatlarla konut ve arsa satan emlakçıların önü kesildi.



OTO SATIŞINDA YENİ DÖNEM

Diğer taraftan herkesi yakından ilgilendiren bir güzel haber de ikinci el otomobil satışlarıyla ilgili. Birkaç gün önce Turkuvaz Medya Grubumuzun düzenlediği İhracat Seferberliği Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler ve araç kiralama firmaları 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçları satamayacak" diye açıklama yaptı. Bu da önemli bir gelişme oldu.

Ülkemizin ekonomik performansı açısından konut ve otomotiv sektörü çok kritik bir önem taşıyor. 538 numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği her iki sektörü kapsıyor. Bu iki sektör için getirilen düzenlemeler memnuniyet verici.

Son iki yıldır balon gibi şişen fiyatlar tahminimce birkaç ay içinde dengeye girer ve sektörde hareket başlar. Diğer yandan araçlarda ÖTV indirimi beklentisi de devam ediyor.

Pek çok kesim tarafından beklenen bir önemli husus da 'gelire göre vergisel düzenleme'. Özellikle Gelir Vergisi Kanunu'nda baremlere göre yapılacak yeni düzenleme için müjde bekleniyor.

Hatırlatmakta fayda var; toplumsal ihtiyaç ve beklentilerin karşılanması, halkın nefes alması güçlü ve güvenli bir devlet yapısı için son derece

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın