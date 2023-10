Teknofest gençlere ilham oluyor

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında 2023'ün son durağı İzmir'de 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.

Festivale ilgi çok büyüktü, alanda iki aylık bebekten 70 yaşındaki büyüklere kadar her yaş grubundan katılımcıları görmek şehrimizin vizyonunun bir yansımasıdır.

"Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonu ile düzenlenen festival, özellikle çocuk ve gençlerin teknolojiye özendirilmesi, ufka bakmaları yönünden ilham kaynağı.

Zaten slogan da net: Bir çocuk gelsin bir uçağa dokunsun. Bu kapsamda Türkiye Teknoloji Vakfı Başkanı Selçuk Bayraktar ve tüm ekibine, paydaşlarına çok teşekkür ederiz.



GELECEK İÇİN UMUT VERİCİ

Festival alanını gezerken insan duygulanıyor.

Stantlardaki inovatif çalışmaları, Savunma Sanayi alanındaki yerli ve milli ürünleri görmek, gençlerin projelerindeki yaratıcılıklarına hayran olmak, teknolojinin hayatın her alanında olduğunu-tüm sektörlerle birleştirilebilirliğini ve iktisadi değere dönüşebileceğini izlemek, yarınlarımız adına gerçekten umut verici. Ayrıca gençlere güvenimizi de artırıyor. Ayakların yerden kesildiği festivalde pilotların gösterilerini izlemenin keyfi ise paha biçilemez. Atatürk: "İstikbal Göklerdedir" sözü ile çok şey anlatmak istemiş.



TÜRKİYE GÜÇLÜ GELİYOR

Dünyanın en güçlü ülkelerine bakıldığında teknoloji alanındaki üstünlükleri dikkat çekiyor, biz çok daha fazlasını yapabiliriz, Türkiye de büyük bir dip dalgası ile gelişiyor, gençler güçlü geliyor. Sıklıkla dile getirdiğim tüm bunların yolu eğitimdir.

Çocukları ne kadar eğitirsek, onları ne kadar iyi yoğurursak çok daha öncü bir ülke olmamız mümkündür. Okullarda teknoloji çalışmaları atak olmamız açısından önem taşıyor. Gençlere malzeme sunar, yol gösterirsek yapamayacakları iş yok. Zaten Teknofest sayesinde T3 Vakfının öncülüğünde yapılan çalışmalarla görülüyor ki; gençler harikalar yaratıyor.

Eğitime ayrılan bütçe fazlasıyla karşılık veriyor, bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğü ve yönlendirmesi çok önemli. Sadece belirli alanlardaki okullarda değil, Meslek liseleri, Anadolu, Sanat kısacası tüm okullarda gençlere teknolojinin bir referans olduğunu, kalkınmanın, refah içinde yaşamanın, gelişmenin, rekabet gücünün artırmanın "Tam Bağımsız Türkiye" olabilmenin teknoloji ile mümkün olduğunu gösterebilmemiz çok mühim.



GENÇLERİ ANLAMALIYIZ

Günümüzde dünyanın en değerli şirketlerine baktığımızda; Amazon 299.3 milyar dolar, Apple 297.5 milyar dolar, Google 281.4 milyar dolar, Microsoft 191.6 milyar dolar, Walmart 113.8 milyar dolar, Samsung 99,7 milyar dolar, ICBC 69,5 milyar dolar, Verizon 67,4 milyar dolar, Tesla 66,2 milyar dolar değerlere sahip ve dünyanın her köşesinde insana dokunuyor.

Bizim de bu listelerde yerimizi aldıracak gençlerimiz var. Başka bir alandan örnek vermek gerekirse Hepsiburada markası 2023 itibarıyla "NASDAQ'ta işlem gören tek Türk şirketi" olma unvanı alarak ülkemizi sevindirmişti.

Başında gençlerin olduğu, azim, çalışma ve inancın göstergesi olan bu çalışmalar rol model oluyor. Gençlerin isteklerini anlamak, onların istek ve hedeflerine yol açmak, elinden tutmak, kuşak çatışması değil, onların tersine mentorluk becerilerinden istifade etmek muasır medeniyetler seviyesine çıkmamız için anahtardır.

