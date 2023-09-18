İnovasyon çalışanların katılımıyla sağlanır

Şirketlerin karlılığının ve hizmet niteliğinin yükselmesinin yolu; çağın gerekliliklerine uyum sağlamak ve geleceğin öngörülerine göre strateji belirlemekten geçmektedir. Değişim, yenilik, yaratıcılık, ekonomik güçlenme, rekabet gücünü artırma ve liderlik gibi pek çok başlığı içine alan inovasyon kavramı günümüzde daha da ön plana çıkmaktadır.

İnovasyon şirketlerin geleceği için anahtar olup 21. Yüzyıl koşullarında sadece bir seçenek değil, bir zorunluluktur.

İlk defa ekonomist ve siyaset bilimci Joseph Schumpeter tarafından "kalkınmanın itici gücü" olarak belirtilen inovasyon; yeni fikirlerin, süreçlerin, davranışların, teknoloji ve hizmetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve ekonomik değere dönüşmesi şeklinde tanımlanabilir.

Şirketler için çok önemli olan inovasyon, yeni pazarlara girebilme, tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilme, pazarı büyütme, karlılık ve verimliliği artırma adına bir rekabet aracıdır. Haliyle sürdürülebilir kalkınma, istihdam artışı, toplumsal refah ve yaşam kalitesini garantileyen bir faktördür.



İNOVASYON İÇİN ÖNERİLER

Şirketlerde inovasyon kültürünü oluşturmak ilk etapta patron ve üst yöneticinin yaklaşım ve önemsemesiyle ilgidir. Ayrıca strateji partneri olan İnsan Kaynakları yetkilileri uygulayacakları politikalar, kurumda inovasyon kültürü oluşturma ve geliştirmede önemli role sahiptir. Çalışanları inovasyona yöneltmek için birkaç öneri sunmak isterim:

FİKİR ÜRETİMİ İÇİN TEŞVİK:

Çalışanların fikirlerini ifade etmesi ve bunu yazılı olarak sunması konusunda teşvik etmek gerekir. Fikri beğenseniz de beğenmesenizde çalışanlar motive edilmelidir.

Şirket içi fikir toplama platformları veya düzenli inovasyon toplantıları düzenlemek fayda sağlayacaktır.

EĞİTİM VE GELİŞİM: Çalışanların yenilikçi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kişisel ve mesleki eğitimlerde desteklemek çok mühimdir.

ÇAPRAZ İŞBİRLİĞİ: Birimler arasında işbirliği teşvik etmek, farklı bakış açıları kazanmak, öğrenmek, muhakeme etmek ve yaratıcı çözümler üretmede yardımcıdır.

RİSK ALMA CESARETİ: İnovasyon, risk almayı gerektirir. En iyi buluşlar ve iyi fikirler defalarca denenmenin ürünüdür. Pes etmeme, deneme kültürü oluşturmak, başarısızlığın başarı tohumu olduğu bilincini aşılamak önemlidir.

GLOBAL TRENDİN TAKİBİ

MÜŞTERİ İLETİŞİMİ: Müşteri geri bildirimleri, ihtiyaçları, önerilerini dinlemek ve onlardan esinlenmek, inovasyon sürecini yönlendirmeye yardımcı olabilir.

TRENDLERİ TAKİP ETMEK: Endüstri trendlerini takip etmek, sektörde hangi ürünlerin tercih edildiğini analiz etmek, globalde neler olup bittiğini okumak, geleceğin tercihlerini öngörmek, teknolojik yenilikleri incelemek, inovasyon için elzemdir.

İNOVASYON KÜLTÜRÜ: İnovasyon için fikir birliğinde olmak, el birliği ile hareket etmek, ast- üst ve takım çalışmalarını desteklemek, çalışanların inovasyon yapma isteğini artırabilir.

ÖDÜLLENDİRME VE TANINMA: Her insan değer görmek, emeklerinin karşılığını almak ve ödüllendirilmek ister. Bu aynı zamanda çalışanların inovasyona katkıda bulunma isteğini teşvik eder.

Prototipleme: Yaratıcı fikirleri bir üretime dönüşmesi prototiplendirme aşamasına gelmesi, test etme pratiğinin denenmesi en keyifli aşamadır.

İnovasyon dinamik bir yapıdır ve sürekli gelişim ilkesi uygulanır. Bu nedenle inovasyon sürecini sürdürülebilir bir şekilde yönetmek, sürekli yeni fikirler üretmek için düzenli bir çaba göstermek ve beslemek gerekir.

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